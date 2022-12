France: 10 morts dont cinq enfants dans un incendie d’immeuble à Vaulx-en-Velin

Un violent incendie survenu dans un immeuble de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue nord-est de Lyon, a fait dix morts, dont cinq enfants, et quatorze blessés, dont « quatre en urgence absolue », dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé la préfecture du Rhône.

Le bilan est définitif malheureusement: 10 personnes seraient mortes, dont 5 enfants (âgés) entre 3 et 15 ans, dans un incendie dont on ne connait pas les causes. L’enquête pourra les déterminer », a déclaré le ministre français de l’Intérieur Gerald Darmanin. « C’est un choc, le bilan est extrêmement grave (..) je me suis entretenu avec le président de la République », a-t-il dit, avant de partir de la préfecture de Paris pour se rendre sur place.

Le sinistre, dont « l’origine est inconnue », est « désormais éteint », selon le communiqué de la préfecture. Un important périmètre de sécurité a été déployé dans la cité située dans un quartier en cours de rénovation urbaine et les secours s’affairent sur place dans un ballet d’ambulances, de camions et de gyrophares, selon un photographe de l’AFP.

Les flammes sont parties du rez-de-chaussée pour se propager vers les étages. Des constatations sont en cours pour déterminer les causes du feu, selon un porte-parole de la préfecture sur place. Le feu s’est déclaré peu après 03h00 dans un immeuble de sept étages situé dans une barre d’immeubles et a mobilisé près de 170 pompiers, selon la même source.

Deux sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés lors de l’intervention, a signalé la préfecture. Un important dispositif de gendarmerie a été déployé sur le terrain, a constaté l’AFP sur place. Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville et au Logement, doit rejoindre les autorités sur place dans la matinée pour faire le point sur la situation, selon la préfecture. La presse, tenue à distance du lieu d’intervention, a été installée dans la médiathèque fraîchement inaugurée, en attente d’un point de presse.