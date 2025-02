Attentat mortel à Mulhouse: quatre personnes placées en garde à vue, dont l’assaillant

Quatre personnes étaient en garde à vue dimanche dans l’enquête sur l’attentat perpétré samedi près d’un marché à Mulhouse, dont l’assaillant qui a tué un passant et blessé des agents et policiers municipaux.

Le suspect principal âgé de 37 ans, né en Algérie et en situation irrégulière en France, avait été interpellé peu après l’attaque au couteau qui coûté la vie à un Portugais de 69 ans, et blessé deux agents du stationnement et des policiers municipaux, aux cris de « Allah Akbar ».

Brahim A. était toujours en garde à vue dimanche, tout comme trois autres personnes, a indiqué à l’AFP le Parquet national antiterroriste (Pnat). La garde à vue de l’assaillant « sera prolongée dans l’après-midi », a précisé le Pnat à la mi-journée.

« Deux personnes » de son « entourage familial » ont été placées en garde à vue samedi, et une troisième, son hébergeur, l’a été dimanche matin, a détaillé le parquet antiterroriste dans un communiqué.

« Acte de terrorisme »

Le président Emmanuel Macron a dénoncé samedi, en marge du Salon de l’agriculture, un « acte de terrorisme« , tandis que le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a mis en cause l’absence de coopération de l’Algérie.

L’attaque s’est produite samedi après-midi dans le quartier animé du marché du canal couvert à Mulhouse. En l’espace d' »une dizaine de minutes », entre 15H40 et 15H50, l’assaillant armé d’un couteau et d’un tournevis a blessé très grièvement deux agents du stationnement de la mairie, avait détaillé samedi soir Bruno Retailleau, devant l’Hôtel de police de la cité alsacienne. Brahim A. s’en était ensuite pris à un passant, un Portugais âgé de 69 ans, qu’il a blessé mortellement.

L’assaillant a été ensuite poursuivi par des policiers municipaux qui sont parvenus à le maîtriser sans faire usage d’arme à feu.

Sept personnes ont été blessées.