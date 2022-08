France: deux incendies brûlent 110 hectares de forêts en Dordogne

Les deux incendies se sont déclarés dimanche soir dans la forêt de la Double, dans la Dordogne en France. Ils étaient « fixés » lundi matin après avoir brûlé près de 110 hectares, ont indiqué lundi les pompiers du département français.

Les feux sont « fixés », mais 120 pompiers « luttent encore activement pour parfaire l’extinction du feu, au vu des conditions météorologiques et de l’ampleur de l’incendie », ont ajouté les pompiers, précisant qu’il y avait toujours « beaucoup de foyers actifs ».

Près de 100 hectares de forêt ont été ravagés aux alentours de La Roche-Chalais, et 10 sur la commune d’Eygurande-et-Gardedeuil. Il s’agit du « plus gros incendie de la saison » en Dordogne, selon les pompiers. Aucun blessé n’est à déplorer, et une maison a été évacuée.

Les pompiers du département évoquent une actuelle « pression incendiaire » sur la région, où plusieurs feux ont été recensés ces jours-ci. La Dordogne est classée en risque « sévère » pour feux de forêt depuis jeudi.