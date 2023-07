Évacuation XXL, feu de forêt, canicule: l’ile grecque de Rhodes face à « une situation sans précédent »

La Grèce est « probablement » confrontée à la plus longue canicule de son histoire.

Quelque 20.000 personnes, dont environ 70 Belges, ont été évacuées par bateau de l’île grecque de Rhodes en proie depuis cinq jours à un feu de forêt. Tous les sites archéologiques vont rester fermés aux heures les plus chaudes, comme la célèbre Acropole d’Athènes, les températures attendues tout au long du weekend devraient dépasser les 44°C.

A Rhodes, un site très touristique où un feu de forêt est hors contrôle depuis 5 jours, environ 2.000 personnes ont été évacuées par bateau et quelque 30.000 autres ont été mises à l’abri dans des gymnases, écoles ou centres de conférence pour la nuit. « C’est une situation sans précédent », a décrit Panagiotis Dimelis, à la tête du conseil du village d’Archangelos.

Dans la soirée, un porte-parole des pompiers Yannis Artopios a indiqué que de nouvelles consignes d’évacuation visaient les localités balnéaires de Gennadi et Kiotari. Un propriétaire de bateau a expliqué sur Skai TV avoir reçu « l’ordre des autorités du port de retourner à Gennadi pour d’autres évacuations. Il y a beaucoup de gens sur la plage, plus de 500 personnes« .

Rhodes: une vague de chaleur de 2 semaines

Lorsque l’alerte a été donnée en début d’après-midi, de nombreux touristes ont fui la fournaise sur la plage avec valises et enfants. Certains ont raté l’avion de retour à cause des routes coupées par les flammes, selon des posts sur les réseaux sociaux. Dans l’intérieur de l’île, le feu a gagné le village de Laerma, détruisant des maisons et une église, selon la chaîne ERT TV et l’agence grecque ANA.

« Nous allons probablement subir une vague de chaleur de 16 à 17 jours, ce qui n’est jamais arrivé auparavant dans notre pays », a déclaré Kostas Lagouvardos, le directeur de recherche à l’Institut pour la recherche environnementale et le développement durable de l’Observatoire national d’Athènes, à la télévision ERT.

« Il faut une vigilance absolue (…) car les moments difficiles ne sont pas passés« , a prévenu le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. « Nous faisons face à une nouvelle canicule » et « à un éventuel renforcement des vents » qui attisent déjà depuis lundi plusieurs incendies autour de la capitale, a-t-il ajouté. En 24 heures, 46 nouveaux incendies se sont déclenchés dans le pays, selon les pompiers. A la surface de la mer, le mercure était de 2 à 3°C au-dessus de la normale, ont annoncé samedi les services météorologiques.