Eurovision : six pays accusés de magouilles lors du vote

L’Union européenne de Radio-Télévision (UER) accuse six pays d’avoir commis des irrégularités lors du concours de l’Eurovision organisé la semaine dernière à Turin. Il s’agit d’une manipulation du vote « sans précédent » qui ne remet toutefois pas la victoire de l’Ukraine en cause.

La nuit de samedi à dimanche, l’UER a détecté « certains schémas de vote irréguliers identifiés dans les résultats de six pays » lors de la seconde demi-finale du concours Eurovision de la chanson: l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Monténégro, la Pologne, la Roumanie, et le Saint-Marin sont concernés par ces « magouilles ».

Concrètement, les six pays sont accusés de connivence. Quatre d’entre eux ont placé les cinq autres dans leur top cinq – les pays ne peuvent pas voter pour eux-mêmes. Le Monténégro a placé les cinq autres dans son top six. La Pologne a accordé une place dans son top sept .

Ces bonnes places ont éveillé les soupçons de l’UER, car les chansons n’ont pas réussi à séduire les 15 autres participants au vote ce soir-là : Saint-Marin, la Roumanie, le Monténégro et la Géorgie ont terminé aux six dernières places.

Le soir du concours, l’UER a exercé son droit de retirer les votes émis par les six jurys en question afin de préserver l’intégrité du système de vote. Les votes suspects ont été remplacés par des points générés sur la base du vote d’autres pays.

« L’intégrité des votes, tant des jurys nationaux de chaque pays que des téléspectateurs votant par téléphone ou par SMS, est essentielle au succès de l’émission. Il est du devoir de l’UER envers toutes les parties prenantes, et notamment les 40 radiodiffuseurs de service public participants, de veiller à ce que nous puissions fournir un résultat valide à la fin de chacun des spectacles en direct. Toute violation des règles est donc prise très au sérieux », écrit l’UER dans un communiqué.

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra, dont la chanson « Stefania » mêle hip-hop et musique traditionnelle, a recueilli 631 points, devant le Britannique Sam Ryder et son titre « Space Man » (466 points) et la chanteuse espagnole Chanel avec « Slo Mo » (459 points). Sur Facebook, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est félicité de la victoire de son pays: « Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l’Europe ».