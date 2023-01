Drogue: Stockholm en crise après une vague de violences

Explosions, fusillades, grenades… Depuis Noël, Stockholm est au centre de violences liées au milieu de la drogue. Une mesure de crise vient d’être déclenchée. Les auteurs sont de plus en plus jeunes.

La police de Stockholm a déclenché vendredi une mesure de crise après une nouvelle série d‘explosions et de fusillades sanglantes ces dernières semaines, en lien avec le milieu de la drogue.

Un restaurant ravagé par une explosion, un immeuble visé par une grenade, 21 fusillades ou explosions volontaires, deux morts et de nombreux blessés: depuis le 25 décembre, la capitale suédoise et ses banlieues connaissent une particulière flambée de violence. Des attaques dues selon la police à des affrontements entre gangs rivaux pour le marché de la drogue ou des revanches personnelles.

Le directeur par intérim de la police de Stockholm, Mattias Andersson, a annoncé le déclenchement d’une procédure spéciale « d’évènement grave », qui permet d’orienter davantage d’effectifs sur les zones concernées. Les autorités suédoises peinent à contenir ce phénomène de règlements de comptes, qui a occupé une part importante lors de la dernière campagne électorale.

Les bandes criminelles sont principalement actives dans les banlieues des grandes villes du pays, et recrutent notamment au sein des Suédois issus de l’immigration. Selon la police, les auteurs sont de plus en plus jeunes afin d’éviter des lourdes peines en cas d’arrestation. Selon Hanna Paradis, commandante au sein de la police de Stockholm, la moitié des suspects arrêtés ont moins de 18 ans, et 75% moins de 20.

En Suède, 388 fusillades ont eu lieu en 2022, avec un nombre record de 61 morts, contre 45 en 2021, selon les statistiques officielles de la police. Le pays est désormais dans le peloton de tête en Europe pour les tués par balles par million d’habitants. Selon un rapport du Conseil national de prévention du crime (Bra) de 2021, parmi 22 pays européens disposant de statistiques comparables, la Suède est numéro 2 derrière la Croatie pour les tués par armes à feu, et le pays avec la plus forte progression en une décennie.