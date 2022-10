Danemark: la décision de la reine Margrethe déchire la famille royale 

La crise s’est aggravée samedi au sein de la famille royale danoise après la décision de la reine Margrethe II de retirer les titres princiers aux quatre enfants de son fils cadet le prince Joachim. « Nous sommes sous le choc. »

Dans une interview au quotidien danois B.T., le prince Joachim a regretté n’avoir « malheureusement » eu aucune nouvelle de sa mère, ni de son frère, le prince héritier Frederik, depuis la décision. « C’est aussi la famille. Ou ce qu’on peut bien appeler ainsi », a-t-il affirmé dans cet entretien.

La compagne de Joachim, la princesse Marie, y qualifie également de « compliquée » la relation qu’ils entretiennent avec le couple héritier constitué par le futur roi Frederik et sa femme, la princesse Mary. « C’est compliqué, voilà. C’est ça », a-t-elle confié au tabloïd, dans une interview réalisée depuis Paris, où habite le couple princier.

Mercredi, la cour a annoncé que Margrethe II du Danemark avait décidé de retirer à compter du 1er janvier leur titre princier aux quatre enfants de Joachim, Nikolai, 23 ans, et Felix, 20 ans – nés d’un premier mariage – Henrik, 13 ans, et Athena, 10 ans.

Le prince Felix, la princess Marie, le prince Joachim, la princesse Athena, le prince Henrik et le prince Nikolai – Getty

« Il s’agit d’enfants »

Ils ne garderont qu’un titre de comte de Monpezat, du nom de leur grand-père d’origine française, feu le prince consort Henrik. « Qu’on veuille moderniser ou faire des économies, il faut le faire de façon correcte. Il s’agit d’enfants », a déploré samedi Joachim auprès de B.T.

Le prince Nikolai, fils aîné du prince Joachim, se dit également attristé par la décision de sa grand-mère. « Toute ma famille et moi-même sommes bien sûr très tristes. Nous sommes, comme mes parents l’ont également dit, sous le choc de cette décision et de la rapidité avec laquelle elle a été prise. Je suis très perplexe quant à la raison pour laquelle cela doit se passer de cette manière-là », confie-t-il au magazine danois Ekstra Bladet.

Selon le palais, l’objectif de la réduction du nombre de princes et princesses était de leur donner une plus grande liberté de mener leur vie comme ils l’entendent.

D’après Helle von Wildenrath Løvgreen, conseillère de la comtesse Alexandra de Frederiksborg, première épouse du prince Joachim et mère de ses enfants Nikolai et Felix, la reine n’a pas annoncé elle-même la nouvelle à ses petits-enfants. C’est leur père qui leur a fait part de la décision de Margrethe, et lui-même a été informé par un maréchal de la cour, explique-t-elle à Ekstra Bladet. Elle estime également que l’argument de la liberté ne tient pas la route. Selon elle, ils garderont toujours le sens du devoir avec lequel ils ont grandi. Et « tout ce qu’ils feront à l’avenir continuera à avoir des répercussions sur la famille royale ».

Mais la décision a suscité l’émoi du prince et des mères des enfants, qui ont assuré ne pas avoir été associés à la décision. « Ce n’est jamais drôle de voir ses enfants traités comme ça », avait déjà dit Joachim à la presse danoise jeudi.

Agé de 53 ans, le prince Joachim travaille depuis deux ans comme attaché de défense à l’ambassade du Danemark à Paris, après avoir suivi en tant que colonel de l’armée danoise une session d’un an au Centre des hautes études militaires (CHEM) à Paris. Sa femme Marie, née française, avait déjà révélé en 2020 que leur déménagement en France n’était pas de leur volonté.

Mais la controverse familiale n’avait jamais atteint son niveau actuel, juste après le jubilé du 50e anniversaire du règne de la reine Margrethe. Très populaire, cette dernière avait dû réduire les festivités le 10 septembre à la suite de la mort de sa cousine éloignée Elizabeth II.

Les quatre autres petits-enfants de la reine, enfants de Frederik, 54 ans, conservent leurs titres, mais à l’âge adulte seul l’aîné, Christian, recevra un apanage, une décision prise en 2016.

La dispute est la plus grave crise dans la maison royale depuis celle déclenchée par le prince Henrik en 2017. Six mois avant sa mort, il avait fait scandale en annonçant qu’il ne souhaitait pas être enterré aux côtés de sa compagne, exprimant son amertume de ne jamais avoir pu porter le titre de roi. Le prince consort, né Henri de Monpezat et ancien diplomate français, souffrait de démence à la fin de sa vie.

le prince héritier Frederik of Denmark, le prince Christian, la princesse Mary, le prince Vincent et la princesse Josephine – Getty

« Une reine brutale »

« Margrethe suit une tendance dans les monarchies européennes, mais sa décision prouve à nouveau que c’est une reine brutale », explique Kim Bach, spécialiste de la monarchie danoise au quotidien De Morgen. Elle est connue pour son caractère excentrique. Elle est une fumeuse invétérée et porte de la fourrure, et elle ne se soucie pas de ce que pensent les autres.

En Belgique, le nombre de bénéficiaires de la dotation royale a diminué depuis 2014. Les frère et sœur du roi Philippe, la princesse Astrid et le prince Laurent, sœur et frère du Roi, perçoivent une dotation moindre, équivalent à celle des membres du Conseil d’État. Les frères et sœur de la princesse Elisabeth, héritière du trône, ne percevront pas de dotations non plus. Cependant, il n’est pas question de leur ôter leur titre de prince. (Avec AFP)