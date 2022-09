« Bye bye, BoJo » : les moments forts de Boris Johnson en sept caricatures

Ancien correspondant à Bruxelles du Daily Telegraph et de The Spectator, dont il avait été viré car il bidonnait ses articles aux forts accents – déjà – europhobes, Boris Johnson quittera Downing Street, qu’il occupait depuis 2019, le 5 septembre. Intellectuellement brillant, brouillon, fantasque, opportuniste, constamment débraillé et décoiffé, extrêmement cultivé et surnommé «The gambler» (le joueur), le Premier ministre britannique restera dans l’histoire comme le père du Brexit. Mais ce sont les fêtes organisées pendant le confinement qui l’auront fait tomber. Retour sur les années BoJo en sept dessins.



30 juin 2016 | Ne s’attendant pas à une victoire du «Leave», Boris Johnson refuse le poste de Premier ministre, mais devient ministre des Affaires étrangères de Theresa May.

25 juin 2016 | A la surprise générale, les Britanniques votent en faveur du Brexit à la suite d’un référendum organisé par le Premier ministre David Cameron, qui démissionne. Le camp du «Leave», emmené par Boris Johnson, pavoise. © National

3 octobre 2019 | Devenu Premier ministre en juillet 2019 en remplacement de Theresa May, Boris Johnson n’a aucun plan précis pour mettre en place le Brexit, prévu début 2020. © National

30 janvier 2020 | Le Brexit est effectif, avec une période de transition d’un an avant le retrait complet du Royaume‑Uni de l’Union européenne. © National

13 mai 2021 | A la suite du Brexit, les velléités d’indépendance de l’Ecosse – qui souhaite être rattachée à l’Union européenne – refont surface. © National

3 février 2022 | Le rapport Sue Gray est sans pitié pour le locataire du 10, Downing Street, qui a organisé des «lockdown parties» durant le confinement. © National