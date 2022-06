Boris Johnson soumis à une motion de défiance de son parti

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, affaibli par des mois de scandales sur les fêtes à Downing Street pendant les confinements, affrontera lundi soir un vote de défiance des députés du Parti conservateur.

« Le seuil des 15% des parlementaires demandant un vote de confiance du chef du Parti conservateur a été dépassé », a annoncé dans un communiqué Graham Brady, président du comité 1922 chargé des questions d’organisation interne. Le vote aura lieu entre 18H00 et 20H00 locales (19H00 et 21H00 HB) et le résultat annoncé dans la foulée.