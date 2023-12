Au moins 14 Eurostar annulés en raison d’une fermeture des voies près de Londres

Des centaines de voyageurs d’Eurostar bloqués à Bruxelles-Midi



Le chaos règne depuis samedi matin dans la gare de Bruxelles-Midi. Des centaines de voyageurs d’Eurostar sont bloqués à la suite de l’interruption du trafic des trains à grande vitesse près de Londres.



Un peu avant midi, il a été annoncé que les trains Eurostar pourraient circuler au plus tôt à 17h00, mais aucune confirmation n’a pu être apportée par la compagnie. Les personnes sur place cherchent, quant à elles, d’autres solutions pour poursuivre leur voyage.



Aucun train Eurostar ne circule depuis samedi matin entre Londres et le continent. L’interruption du trafic ferroviaire est due à une inondation dans deux tunnels ferroviaires près d’Ebbsfleet International, empêchant tout passage des trains à grande vitesse entre Saint Pancras et Ebbsfleet.