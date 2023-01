Allemagne: nouvelle manifestation anticharbon, Greta Thunberg interpellée

L’activiste écologiste suédoise Greta Thunberg et d’autres manifestants ont passé quelques heures en garde à vue mardi après avoir protesté contre l’extension d’une mine de charbon dans l’ouest de l’Allemagne, a indiqué une source policière.

Le groupe de manifestants avait été interpellé après s’être approché de la mine, une immense fosse d’où est extrait la lignite, un combustible particulièrement polluant. ‘Ils ont été transportés en bus hors de la zone dangereuse« , leur identité a été vérifiée, puis ils ont été relâchés, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la police locale, précisant que cela avait duré « plusieurs heures ».

Sur des photos, Greta Thunberg, vêtue de noir, est montrée tenue par des policiers puis portée par eux dans le cadre de son évacuation.

@Reuters

La militante suédoise est en Allemagne depuis plusieurs jours pour soutenir les opposants à l’extension de la plus grande mine à ciel ouvert du pays, dans le bassin rhénan, qui doit prochainement engloutir un hameau abandonné nommé Lützerath.

Ce hameau occupé par des défenseurs du climat qui voulaient empêcher sa destruction a été évacué par la police, qui en ont sorti plusieurs centaines de personnes réfugiées dans des arbres et des fermes abandonnées.

Malgré la fin de l’opération policière, qui a duré plusieurs jours, les opposants ne désarment pas. Ils avaient organisé samedi une manifestation qui a réuni plus de 15.000 participants venus de toute l’Allemagne. Des échauffourées ont fait plusieurs dizaines de blessés parmi les manifestants et les forces de l’ordre. Les actions de protestation se sont poursuivies mardi avec des occupations de voies de chemin de fer, des blocages de routes et de bâtiments, notamment dans l’ouest de l’Allemagne.

La mine de lignite, qui appartient au groupe énergétique allemand RWE, se situe entre Cologne et Düsseldorf. Son extension, prévue depuis plusieurs années, est jugée nécessaire pour la sécurité énergétique de l’Allemagne qui doit compenser l’interruption des livraisons de gaz russe.

Les activistes estiment que les réserves actuelles de lignite sont suffisantes et dénoncent de la part de l’Allemagne un grave renoncement à ses engagements climatiques.