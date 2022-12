Europe: pas de tests Covid prévus pour les voyageurs venant de Chine

Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) estime que les tests Covid sur les voyageurs venant de Chine ne sont pas nécessaires.

Selon le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC), il n’est pas nécessaire d’interdire ou de filtrer les visiteurs chinois. Les tests Covid seraient donc inutiles. Les Européens sont bien protégés contre le COVID-19 et les systèmes de santé du continent peuvent faire face au taux d’infection actuel, semble-t-il.

Le fait que la Chine se débarrasse soudainement de la totalité des mesures Zéro-Covid a suscité une inquiétude mondiale. À partir du 8 janvier, les Chinois seront également autorisés à voyager à nouveau librement. C’est pourquoi des pays comme le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et l’Italie ont déjà décidé d’imposer un test de corona négatif aux visiteurs chinois.

Les tests Covid ne sont « pas nécessaires »

Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies estime que ces mesures sont inutiles. La population est ici bien protégée et les variantes du virus qui circulent en Chine sont déjà présentes dans nos régions. En outre, le risque d’infections importées est faible par rapport au niveau de transmission qui existe déjà dans l’UE, a déclaré l’ECDC dans une déclaration par courrier électronique.

La Commission européenne reste vigilante, semble-t-il. « Nous serons prêts à appliquer le frein d’urgence si nécessaire », a-t-il ajouté. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a déclaré mercredi que la Belgique s’orientait déjà vers l’avis de l’ECDC et ne prenait donc pas de mesures supplémentaires pour l’instant.