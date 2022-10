Liz Truss fait volte face, mais n’entend pas démissionner

Les 38 jours tumultueux de Liz Truss à la tête du gouvernement britannique

Elle était vendredi au pouvoir depuis 38 jours. Voici les grandes dates de son arrivée tumultueuse à Downing Street:

7 juillet : Boris Johnson annonce sa démission après des mois de scandales mais reste à Downing Street le temps que son successeur soit nommé. Une campagne est lancée au sein du parti conservateur pour le remplacer. Huit candidats sont en lice, dont six seront éliminés lors de votes successifs des députés conservateurs qui choisissent les deux finalistes : Liz Truss, 47 ans, ministre des Affaires étrangères, et l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak, 42 ans. Les deux candidats enchaînent débats et meetings tout l’été tandis que les membres du parti conservateur, auxquels revient le choix final, votent par correspondance.

5 septembre: Liz Truss, qui a fait campagne sur des baisses d’impôts pour relancer la croissance, emporte le scrutin des membres du parti par 81.326 votes, contre 60.399 pour Rishi Sunak : elle est ainsi élue par 0,2% du corps électoral britannique.

6 septembre: Elle devient officiellement Première ministre après avoir rencontré la reine Elizabeth qui lui demande de former un nouveau gouvernement.

8 septembre: Liz Truss annonce au Parlement un gel des prix de l’énergie. Son annonce est totalement éclipsée par le décès d’Elizabeth II, la vie politique s’arrête pour dix jours de deuil national.

23 septembre: Le ministre des Finances Kwasi Kwarteng annonce un « mini-budget » pour sortir de la crise à base de baisses d’impôts de dizaines de milliards de dollars au financement flou. Les marchés financiers s’affolent. Le 26, à la réouverture des marchés, la livre plonge à un plus bas historique.

28 septembre: Face à la panique financière, la Banque d’Angleterre annonce intervenir en urgence sur le marché obligataire face à un « risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni ».

29 septembre: L’institut de sondage YouGov annonce une avance de 33 points du Labour, le parti d’opposition travailliste, du jamais vu depuis la fin des années 1990. D’autres sondages annoncent également un désastre électoral pour les conservateurs, deux ans avant les législatives. Kwasi Kwarteng dit qu’il « maintient le cap ».

3 octobre: Lors du congrès du parti conservateur, marqué par les tensions et les dissensions, Liz Truss et Kwasi Kwarteng sont contraints à une première volte-face et renoncent à supprimer la tranche d’imposition la plus élevée, mesure extrêmement controversée de leur « mini-budget ».

5 octobre: Dans son discours au congrès conservateur Mme Truss insiste sur la « croissance, croissance, croissance », sans rassurer ni les plus sceptiques de son parti, ni les marchés nerveux.

10 octobre : M. Kwarteng avance au 31 octobre son plan budgétaire à moyen terme, initialement prévu fin novembre, censé expliquer comment le gouvernement va équilibrer les comptes.

12 octobre: Mme Truss exclut devant les députés toute réduction des dépenses publiques tout en promettant de maintenir les baisses d’impôts, ajoutant aux doutes sur sa politique.

13 octobre: Des conservateurs évoquent une liste de noms qui circulent pour la remplacer à Downing Street, 37 jours après son arrivée. Depuis Washington, Kwasi Kwarteng se dit sûr qu’il sera encore en poste dans un mois.

14 octobre: Kwasi Kwarteng, rentré en urgence de Washington, se rend à Downing Street et annonce peu après sur Twitter qu’il a été limogé.