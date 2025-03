En Algérie, dix ans de prison requis contre l’écrivain Boualem Sansal

L’écrivain franco-algérien a été arrêté le 16 novembre.

Le parquet du tribunal correctionnel de Dar El Beida près d’Alger a requis 10 ans de prison ferme à l’encontre de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, accusé d’atteinte à l’intégrité territoriale de l’Algérie, ont indiqué plusieurs médias algériens jeudi. Le verdict sera prononcé le 27 mars dans ce procès intenté contre cet intellectuel, emprisonné depuis le 16 novembre à son arrivée à l’aéroport Alger, selon les mêmes sources incluant les médias Echorouk et TSA.

L’affaire Sansal, qui a bénéficié d’un vaste élan de soutien en France, est devenue un sujet de tension entre Paris et Alger, dont les relations se sont fortement dégradées depuis la reconnaissance en juillet 2024 par le président français, Emmanuel Macron, d’un plan d’autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental, au statut non défini selon les Nations Unies.

Boualem Sansal est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, notamment « atteinte à l’unité nationale, outrage à corps constitué, pratiques de nature à nuire à l’économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays ».

Selon le quotidien français Le Monde, le pouvoir algérien a mal pris ses déclarations en octobre au média français Frontières, réputé d’extrême droite, reprenant la position du Maroc selon laquelle le territoire de ce dernier pays aurait été tronqué sous la colonisation française au profit de l’Algérie.