Elon Musk réitère son soutien à l’AfD, un parti d’extrême-droite

Le milliardaire Elon Musk a une nouvelle fois exprimé son soutien au parti d’extrême-droite Alternative für Deutschland (AfD) juste avant les élections législatives allemandes. Dans un message sur son réseau social X, il a simplement écrit « AfD ! » entouré d’images de drapeaux allemands.

🇩🇪🇩🇪🇩🇪 AfD! 🇩🇪🇩🇪🇩🇪 — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025

L’homme le plus riche du monde est un proche du président américain Donald Trump et est depuis longtemps connu comme un soutien de l’AfD, un parti controversé dans la politique allemande. Il est apparu par liaison vidéo lors d’une réunion de campagne du parti et a traité le chancelier Olaf Scholz d’idiot.

Le chef du gouvernement social-démocrate n’a pas caché son agacement face aux déclarations du milliardaire.

Elon Musk n’est pas le seul Américain célèbre à attirer l’attention pendant cette campagne électorale. La principale candidate de l’AfD, Alice Weidel, a récemment rencontré le vice-président américain J.D. Vance. À Munich, il a déclaré qu’il ne devrait pas y avoir de place pour des « firewalls » (pare-feu) dans les pays démocratiques, faisant ainsi apparemment référence à l’exclusion de l’AfD par les partis établis.