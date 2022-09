Elections législatives en Suède : extrême droite contre social-démocratie

Le parti Démocrates de Suède pourrait devenir la deuxième formation politique du pays à l’issue des législatives du 11 septembre et empêcher le Parti social-démocrate de continuer à gouverner. La question de son soutien à un exécutif de droite est posée. Une première.



La social-démocratie d’Europe du Nord, qui a longtemps été considérée comme à l’avant-garde de la lutte pour le progrès social et qui connaissait un regain de vitalité en dirigeant, seule ou en coalition depuis 2019, les gouvernements de Norvège, Suède, Danemark et Finlande, risque de connaître un sérieux reflux à Stockholm au soir du 11 septembre.

A l’image de ses partenaires des pays de la région, le Parti social- démocrate suédois devrait rester premier parti à l’issue des élections législatives. Mais cette domination, qui ne ressemble plus à ce qu’elle pouvait être dans la deuxième partie du XXe siècle, a de plus en plus de mal à masquer la lente et continue progression du parti d’extrême droite, Démocrates de Suède (DS). De 2,93% en 2006, il est passé à 5,7% en 2010, 12,86% en 2014 et 17,53% il y a quatre ans. L’évolution est impressionnante. D’autant que certains sondages en vue du scrutin de dimanche créditent les Démocrates de Suède de quelque 22%, en deuxième position derrière les sociaux-démocrates, évalués à 28,2% (étude d’opinion de l’institut Novus, du 21 au 23 août).

Pour la première fois, les Démocrates de Suède focalisent leur campagne contre le Parti social-démocrate. Ils se présentent comme une alternative.

Premier parti de droite

Un résultat de cet ordre provoquerait un séisme sur la scène politique suédoise parce qu’il installerait l’idée que l’extrême droite n’est pas confrontée au «plafond de verre» que rencontrent des formations de cette famille dans d’autres pays et parce qu’il propulserait Démocrates de Suède au rang de premier parti de droite. Ce rôle est encore tenu aujourd’hui par le Parti des modérés, au pouvoir avant les deux législatures conduites par le Parti social-démocrate depuis 2014, et placé en troisième position à environ cinq points des DS, avec 17,5% des suffrages.

Malgré la victoire attendue du Parti social-démocrate, qui stabiliserait son score de 2018 (28,26%), l’hypothèse de la formation d’un gouvernement de droite soutenu par l’extrême droite prend corps. Le bloc conservateur comprenant le Parti des modérés, les chrétiens-démocrates, les libéraux et les Démocrates de Suède pourrait dépasser les 50% des suffrages. Encore faudrait-il que les trois premiers consentent à bénéficier du soutien de l’extrême droite. «Les chrétiens-démocrates et les libéraux sont ouverts à cette possibilité, observe Cyril Coulet, spécialiste de la politique des pays nordiques et ancien chercheur à l’Institut suédois des relations internationales. Les dirigeants du Parti des modérés pourraient l’être dans une formule où un accord avec les Démocrates de Suède ne serait pas formalisé mais où ils apporteraient leurs voix aux mesures d’un gouvernement minoritaire. Une participation de l’extrême droite à un exécutif reste une ligne rouge pour les modérés. Il faut se rappeler que leur dirigeant, qui fut Premier ministre de 2006 à 2014, Fredrik Reinfeldt, se présentait à l’époque comme le meilleur rempart contre la droite extrême.»

La multiplication des affrontements avec les forces de l’ordre et des règlements de comptes dans les banlieues de certaines villes suédoises sert le discours de l’extrême droite. © BELGA IMAGE

Le contexte sécuritaire

Un gouvernement «très à droite» est une perspective que la Première ministre social- démocrate sortante, Magdalena Andersson, avance pour convaincre les électeurs de lui maintenir leur confiance. Le tableau qu’elle en dresse est éloquent: «Un gouvernement qui stopperait la transition éco- logique et qui tirerait profit du système scolaire» dans «une Suède où les groupes sociaux seraient dressés les uns contre les autres, un pays où les divisions sociales et la polarisation iraient croissant, où le nombre de yachts augmenterait mais où celui des conseillers scolaires diminuerait et où la confiance de chacun pour son prochain et de chacun à l’égard de la société serait entamée», a-t-elle affirmé dans des propos rapportés par Corinne Deloy, responsable de l’Observatoire des élections en Europe à la Fondation Robert Schuman.

Dans le contexte suédois contemporain, ce genre de message semble tout de même de plus en plus difficile à faire passer. L’actualité dans le pays a été marquée par des affrontements entre habitants des banlieues défavorisées et forces de l’ordre, parfois attisés par des extrémistes. Et la criminalité liée à des trafics en tous genres a connu une forte progression. Quarante-sept personnes auraient déjà été tuées dans ces rixes depuis le 1er janvier 2022. Pour l’ensemble de l’année 2021, il y en avait eu 46. Face à ce constat, le discours de l’extrême droite, dont les axes prioritaires portent sur la sécurité, l’immigration et, aussi, sur la défense du modèle social, trouve un écho de plus en plus grand.

«La croissance exponentielle des Démocrates de Suède obligera nécessairement tous les partis à se poser des questions, avance Cyril Coulet. Il est aussi éclairant de voir que pour la première fois, ils focalisent leur campagne contre le Parti social-démocrate. Ils se présentent comme une alternative parce qu’ils sont en capacité de le revendiquer.»