Elections en Espagne: Puigdemont demande des engagements « vérifiables » pour soutenir Sánchez

Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont a réclamé mercredi, à la veille de l’ouverture de la nouvelle session parlementaire, des engagements « vérifiables » en échange du soutien de ses sept députés, indispensable pour l’investiture du prochain chef du gouvernement espagnol.

On ne peut pas avancer au niveau national sur la base de promesses formulées par des personnes qui ne les tiennent jamais, par conséquent, des faits vérifiables sont nécessaires avant de s’engager sur un quelconque vote« , a écrit sur X (anciennement Twitter) le leader du parti indépendantiste Junts per Catalunya (JxCat, Ensemble pour la Catalogne). « Nous n’avons aucune confiance dans les partis politiques espagnols », a ajouté M. Puigdemont, exilé en Belgique depuis la tentative avortée de sécession de la Catalogne qu’il avait menée en 2017.

Jeudi, les 350 députés élus le 23 juillet, qui se réuniront à Madrid pour l’inauguration de la nouvelle législature, devront élire le président ou la présidente de l’Assemblée. Ce vote est très attendu, car il révèlera les alliances entre les différents partis à l’approche d’un deuxième vote crucial: l’investiture du futur chef de gouvernement.

Le Parti populaire (PP, droite) d’Alberto Núñez Feijóo est arrivé en tête des législatives avec 137 sièges, auxquels s’ajoutent les 33 députés de Vox (extrême droite) et le député d’une petite formation régionale. Pour sa part, le Parti socialiste du Premier ministre sortant Pedro Sánchez, fort de ses 121 députés et des 31 députés de la gauche radicale de Sumar, devrait obtenir l’appui de quatre partis régionaux, dont trois formations indépendantistes basques et catalane.

Avec 171 sièges chacun, les deux partis se disputent encore le soutien de l’unique députée d’un petit parti régional des Canaries. Mais l’investiture de M. Sánchez nécessiterait aussi un vote favorable des sept députés de JxCat, qui réclame un référendum d’autodétermination en Catalogne et une amnistie pour toutes les personnes poursuivies après la tentative de sécession de 2017.