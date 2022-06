Elargissement de l’Otan : Biden « remercie » Erdogan pour son feu vert

Le président américain Joe Biden a « remercié » son homologue turc Recep Tayyip Erdogan mercredi lors d’une rencontre bilatérale, pour avoir levé son blocage à une entrée de la Finlande et de la Suède dans l’Otan.

« Je veux vous remercier pour ce que vous avez fait pour arranger la situation en ce qui concerne la Suède et la Finlande et pour l’incroyable travail que vous faites » pour faire sortir des céréales d’Ukraine, a-t-il dit au président turc, assis à ses côtés, lors d’une courte allocution devant la presse en marge du sommet de l’Otan à Madrid.

Un peu plus tôt, une haute responsable du Pentagone, Celeste Wallander, avait assuré, en réponse à une demande de longue date d’Ankara, que les Etats-Unis « soutiennent pleinement une modernisation par la Turquie de sa flotte de F-16 ».

Avant de partir pour Madrid, le président Erdogan avait souligné que le « sujet le plus important » entre Ankara et Washington était « celui des F-16 », en référence aux avions de chasse commandés et partiellement payés par Ankara, mais dont Washington a suspendu le contrat de livraison après que la Turquie a acquis un système de défense russe S-400.

Washington a toutefois assuré n’avoir pas fait de concession particulière pour que la Turquie lève son veto concernant l’élargissement de l’Otan.