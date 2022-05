DubaiUncovered: pourquoi Dubaï est devenu le paradis des criminels belges (enquête)

Dubaï n’est pas seulement un centre financier important au Moyen-Orient. L’émirat est également devenu un refuge pour les criminels condamnés et les fugitifs des quatre coins du monde. La Belgique demande l’extradition d’un certain nombre de ses compatriotes qui se cachent à Dubaï. Une nouvelle fuite de données immobilières sur Dubaï dévoile les vastes propriétés d’une série de criminels et suspects belges.

Dans le cadre d’une enquête sur le trafic de près de 35 tonnes de cocaïne, les policiers ont effectué une descente dans six endroits de la province d’Anvers le 21 avril. « L’enquête a conduit les enquêteurs à l’organisation dont les dirigeants vivent probablement à Dubaï », précise le parquet d’Anvers. Le cheik de Dubaï, qui fait partie des Émirats arabes unis, apparaît régulièrement dans les enquêtes sur le trafic international de cocaïne via le port d’Anvers.

En mars 2020, la police d’Anvers avait déjà procédé à une vaste série de perquisitions dans le cadre d’une enquête sur une organisation criminelle liée à au moins 1,5 tonne de cocaïne. « L’un des dirigeants présumés de l’organisation vit en permanence à Dubaï », indiquait un communiqué de presse. Quelques mois plus tard, un Belge a été arrêté à Dubaï. N.E.H. était suspect dans une enquête sur un trafic international de cocaïne et pourrait également être lié à divers crimes violents à Anvers. La Belgique a demandé l’extradition de l’homme.

En octobre 2021, la police judiciaire fédérale d’Anvers a procédé à dix arrestations après que des informations provenant de messages décryptés de SKY ECC aient fait progresser l’enquête sur des attaques à la grenade à Anvers. « L’enquête a permis de faire la lumière sur les activités criminelles de deux familles impliquées, qui étaient probablement contrôlées depuis Dubaï », avait précisé le parquet d’Anvers.

Début 2022, la police d’Anvers a effectué huit perquisitions dans le cadre d’une enquête sur le trafic international de drogue. Les informations de Sky ECC ont permis aux enquêteurs de se faire une idée de l’organisation criminelle sur base d’importants retraits de drogue de deux terminaux à conteneurs au nord du port d’Anvers en 2020. « Toute l’opération était dirigée par un homme de 34 ans qui résiderait à Dubaï », a déclaré le parquet. Et au début du mois de mars, un juge d’instruction a arrêté huit autres hommes pour leur implication présumée dans l’importation de plus de 11 tonnes de cocaïne.

Pourquoi Dubaï occupe-t-il une place si centrale dans le dossier des drogues en Belgique? Qu’est-ce qui fait de l’émirat un lieu si attrayant pour les criminels?

800 000 propriétés

Knack a eu accès à une fuite de données unique contenant des données de 2020 sur 800 000 propriétés et 191 000 propriétaires étrangers à Dubaï. Les données proviennent du Dubai Land Department et des sociétés de services publics. Elles ont été mises à disposition par le Center for Advanced Defence Studies (C4ADS), une organisation à but non lucratif basée à Washington, aux États-Unis, qui étudie la criminalité transnationale et les conflits. C4ADS qualifie ces données de « fenêtre sur le plus grand centre d’activités illégales du monde ». Elles contiennent des informations détaillées sur les propriétaires, telles que la date de naissance, le numéro de passeport, les coordonnées, le pays de résidence, l’emplacement exact et la taille des appartements et des villas.

La fuite de données constitue la base du projet de recherche #DubaiUncovered, une collaboration entre Knack, De Tijd et plus de 20 médias partenaires, coordonnée par le site d’information économique norvégien E24.

Selon le SPF Affaires étrangères, quelque 3 600 Belges vivent officiellement aux Emirats arabes unis, dont deux tiers à Dubaï. Mais tous ne sont pas propriétaires, bien sûr. Les données immobilières divulguent les noms de 714 Belges, avec les profils les plus divers. Des hommes d’affaires, des commerçants, des consultants, des vendeurs, du personnel de compagnies aériennes, des agents immobiliers, des directeurs de magasins, des spécialistes du marketing, des informaticiens et un photographe. Les Belges sont liés à 1154 propriétés à Dubaï. La grande majorité sont des appartements, mais il y a aussi une centaine de villas, des bureaux, des magasins et même quelques chambres d’hôtel.

L’âge médian des propriétaires belges est de 51 ans. Le Belge le plus âgé de la liste a 84 ans. La plus jeune compatriote est une fillette d’à peine neuf ans, qui dispose d’un appartement de 174 m2 sur le Palm Jumeirah – l’archipel artificiel en forme de palmier situé au large de Dubaï.

Panama Papers

22 Belges de notre liste de propriétés à Dubaï ont déjà été cités lors d’autres fuites. Il s’est avéré qu’ils étaient titulaires de comptes bancaires suisses auprès de la HSBC Genève ou de sociétés postales dans les îles Vierges britanniques, les Seychelles et les îles Cook. C’est ce que révèlent les SwissLeaks, les Panama Papers et les Pandora Papers.

Et il y a d’autres profils qui attirent l’attention. Par exemple, celui d’un propriétaire de pizzeria en faillite de la région de Louvain, déjà en ligne de mire de la police. Selon la fuite de données, l’homme possède 7 résidences à Dubaï. La liste des 714 Belges comprend également les noms de certains criminels belges condamnés et de compatriotes qui seraient recherchés par notre police.

Des universitaires norvégiens et américains, comme Gabriel Zucman (Université de Berkeley en Californie), se sont basés sur des données publiques provenant de rapports de transactions anonymes à Dubaï pour estimer la valeur de chaque propriété individuelle citée dans les données. La valeur estimée de l’ensemble des 1154 propriétés liées à des Belges est d’environ un demi-milliard d’euros. Le Belge possédant le bien le plus cher est un homme condamné pour blanchiment d’argent en Belgique il y a quelques années. Il est lié à neuf propriétés dans l’émirat, dont plusieurs villas. La plus chère est une propriété de pas moins de 1245 m2 sur le Palm Jumeirah, dont la valeur est estimée à 4,9 millions de dollars. Le Belge lié au plus grand nombre de biens immobiliers – pas moins de 80, dont la plupart se trouvent à Al Warsan First, au cœur de Dubaï – s’avère être le fils d’un fraudeur condamné.

Plages de sable blanc

Et puis il y a ce couple belge dont le mari est recherché par la police d’Anvers depuis des années dans le cadre d’enquêtes sur des affaires de drogue. L’homme et sa femme (nous n’avons pas pu vérifier s’ils sont toujours ensemble aujourd’hui) sont liés à pas moins de 30 propriétés à Dubaï. Les 8 villas et 22 appartements sont situés dans plus de 10 endroits différents et leur valeur totale est estimée à plus de 18 millions de dollars.

Selon la fuite de données, la dame en question possède une villa de cinq chambres à coucher dans le District One, une copropriété de luxe au cœur de Dubaï. Elle est située dans la ville de Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, sur le Crystal Lagoon, le plus grand lagon artificiel du monde. Celui-ci est entouré d’une promenade de 14 km de long et de vastes plages de sable blanc. Valeur estimée de la villa : 3,5 millions de dollars.

Selon les données divulguées, le mari possède également un appartement à Akoya Oxygen, l’un des endroits les plus verts de l’émirat. Le terrain de golf voisin a été conçu par Tiger Woods. Celui-ci possède également deux appartements de trois chambres près du légendaire gratte-ciel Burj Khalifa – situé à 828 mètres, c’est le plus haut bâtiment du monde. La valeur estimée de ces deux appartements est d’environ un million de dollars chacun.

Une réglementation laxiste

Dans les années 1990, les recettes pétrolières de Dubaï ont chuté de façon vertigineuse et l’émirat a commencé à chercher des investisseurs à l’étranger. Les dernières décennies ont été caractérisées par d’énormes développements immobiliers. Mais après la crise financière de 2008, de nombreux projets immobiliers ont été interrompus en raison de pénuries de crédit.

Le développement immobilier est devenu une importante source de revenus pour Dubaï. L’émirat attire les capitaux étrangers et, partout dans le monde, il suscite l’intérêt des personnes financièrement privilégiées. Mais il attire également des capitaux d’origine douteuse.

« L’immobilier est depuis longtemps un moyen pour les criminels de blanchir de l’argent ou de profiter de revenus illicites. L’ensemble de données de C4ADS sur les propriétés de Dubaï offre un aperçu unique de la manière dont les réglementations laxistes de Dubaï sont utilisées et détournées par son élite criminelle », déclare Isaac Zukin, analyste principal chez C4ADS.

« Les allégations concernant les données relatives à la propriété immobilière à Dubaï sont factuellement incorrectes », réagit le gouvernement de Dubaï. « Les Émirats arabes unis disposent de cadres réglementaires clairs, conformes aux lois et normes internationales en matière de lutte contre la criminalité financière. Les processus et les activités du département foncier de Dubaï constituent une pierre angulaire de ces efforts. »

265 milliards d’euros

Dubaï est un émirat doté d’un certain degré d’autonomie et dirigé par le cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum. Il compte environ trois millions d’habitants, dont une petite minorité seulement possède la nationalité émirienne. Dubaï est devenue une destination touristique populaire ces dernières années et est connue pour attirer l’élite économique mondiale. L’émirat est également considéré comme un centre financier important au Moyen-Orient.

C’est ce qu’a également constaté le SPF Finances belge. Les entreprises doivent en effet déclarer les paiements aux paradis fiscaux. Nous avons demandé aux Finances les montants déclarés pour les Émirats arabes unis. Tenez-vous bien: les paiements sont passés de 44 milliards d’euros en 2017 à pas moins de 265 milliards d’euros en 2021. C’est presque autant que tous les paiements déclarés à l’ensemble des paradis fiscaux l’année précédente qui s’élevaient à 266 milliards d’euros. Le SPF ne commente pas les chiffres. Pour être clair : il ne s’agit pas nécessairement d’argent suspect – les paiements ont été déclarés. Ils soulignent surtout le rôle de Dubaï en tant que centre financier. Cependant, Dubaï a la réputation d’être un paradis pour le blanchiment d’argent.

Au début de cette année, le Groupe d’action financière (GAFI), qui supervise les obligations des pays en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, a placé les Émirats arabes unis sur une liste « grise » de pays qui feront l’objet d’un examen plus approfondi parce qu’ils ne font pas assez pour lutter contre les flux financiers illicites. Les autres pays figurant sur cette liste sont les îles Caïmans et le Panama. Le GAFI a estimé que le secteur immobilier des Émirats arabes unis était très vulnérable au blanchiment d’argent, car il est possible de dissimuler l’identité des personnes impliquées ainsi que l’origine de l’argent.

Attendre longtemps

La cellule belge de lutte contre le blanchiment d’argent ne connaît que trop bien Dubaï. Entre 2018 et 2020, la cellule de traitement du renseignement financier (CFI) a échangé 67 fois des informations avec son organisation partenaire aux Émirats arabes unis. « Les chiffres pour 2021 sont du même ordre de grandeur que les années précédentes, avec entre 10 et 15 échanges d’informations par an’, indique le secrétaire général Kris Meskens. « Parfois, nous devons attendre des mois avant d’obtenir une réponse. Mais finissons par la recevoir. Formellement, cela fonctionne. Un tiers des dossiers dans lesquels nous avons demandé des informations aux EAU ont été signalés à nos procureurs parce qu’il y avait des indications sérieuses de blanchiment d’argent ».

Pour la période 2018-2020, la CTIF a signalé aux parquets belges 38 dossiers liés aux EAU pour un montant total d « environ 480 millions d « euros. « Les montants sont très importants, mais incluent toutes les transactions suspectées de blanchiment d’argent dans le dossier, et pas seulement les flux liés aux Émirats », précise Meskens. En outre, un seul dossier portant sur une somme d’argent importante – par exemple dans le secteur des diamants – peut avoir un impact majeur sur les statistiques. » Etonnant: les 38 dossiers signalés ont finalement tous fait l’objet d’une enquête judiciaire, confirme la CTIF.

Footballeurs et criminels

Les dossiers de Dubaï traités par la CTIF comprennent les diamants, la fraude fiscale grave et les structures corporatives artificielles créées à l’aide de blanchisseurs professionnels. « Ces éléments confirment l’attrait de l’immobilier à Dubaï pour le blanchiment des produits du crime organisé, notamment en lien avec le trafic de drogue », écrit la CTIF dans son dernier rapport annuel.

« Le facteur commun à tous ces dossiers c’est que les Émirats – et surtout Dubaï – veulent attirer beaucoup d’argent étranger, et sont prêts à le faire », explique Kris Meskens. La politique de Dubaï visant à attirer davantage d’argent étranger a commencé vers 2002. Après la crise financière de 2008, Dubaï a été durement touché. Cela a renforcé le désir d’attirer le plus d’investissements possible. Et c’est exactement ce qui rend Dubaï intéressant pour les personnes qui ont de l’argent et veulent le placer quelque part. À propos, l’impôt sur les sociétés est également de 0%, sauf pour certains secteurs spécifiques. Et à Dubaï, on paie également très peu d’impôts sur les biens immobiliers. »

Mais pour être clair : Dubaï a sa propre législation contre le blanchiment d’argent. « Sur le papier », dit Meskens. « Vous pouvez avoir des règles, mais les appliquer de manière large. Vous attirez alors plus facilement les gens animés de mauvaises intentions. Si vous avez de l’argent, Dubaï est également un endroit très agréable pour séjourner. Pour les footballeurs, mais aussi pour les criminels de la drogue. »

Diamant

Détail lapidaire : sur les 22 propriétaires belges de notre liste de Dubaï déjà mentionnés dans d’autres fuites et documents, 13 sont actifs dans l’industrie du diamant.

Les diamants jouent un rôle clé dans le commerce bilatéral entre la Belgique et les EAU. En 2021, selon les statistiques de l’ONU, la Belgique a exporté quelque 3,2 milliards de dollars vers les EAU. Sur ce montant, pas moins de 2 milliards de dollars sont liés au commerce des diamants. Le schéma inverse est également vrai : la Belgique a importé plus de 1,4 milliard de dollars des Émirats, dont 1,2 milliard de dollars pour le commerce des diamants.

Ce n’est un secret pour personne que Dubaï a l’ambition de devenir le centre mondial du diamant – au détriment d’Anvers. Lors de la discussion sur d’éventuelles sanctions contre les diamants russes à la suite de la guerre en Ukraine, cet argument est revenu à plusieurs reprises : « Si Anvers n’achète pas les diamants russes, Dubaï reprendra tout simplement le commerce ».

Anvers est toujours le centre mondial du diamant brut. Mais Dubaï devient de plus en plus important. Même le Diamond High Council, une autorité de premier plan dans le domaine de la certification des diamants, a ouvert un bureau dans la DMCC Free Trade Zone de Dubaï à la fin du mois de février. Et au cours des dernières décennies, de nombreux diamantaires ont échangé la ville de l’Escaut contre la ligne d’horizon de Dubaï.

L’exode a commencé par l’émergence de la DMCC Free Trade Zone à Dubaï vers 2002. Les motifs fiscaux rendent Dubaï attrayant pour les diamantaires – bien qu’un impôt sur les sociétés de 9 % ait été annoncé pour l’année prochaine. Il est également plus facile pour les négociants en diamants d’y ouvrir un compte bancaire. La proximité de l’Inde, où se trouve l’industrie du polissage, joue également un rôle. L’exportation directe de diamants de la Belgique vers l’Inde est soumise à une taxe d’importation indienne, qui peut être contournée en passant par Dubaï. Enfin, le relâchement du contrôle de l’origine des diamants joue également un rôle.

« La fraude et le blanchiment d’argent figurent parmi les principales raisons qui poussent les diamantaires à se rendre à Dubaï », déclare un initié de l’industrie diamantaire anversoise. La Belgique est le seul pays au monde qui ouvre et contrôle réellement chaque lot de diamants. Ce n’est pas le cas à Dubaï. Vous obtenez juste un tampon et vous pouvez continuer. Ce sont des situations que nous connaissions ici il y a 20 ans. »

Fraude de domicile

Et puis il y a toute la partie fiscale liée aux Belges à Dubaï. Comme indiqué, 741 Belges figurent sur la liste des propriétaires immobiliers de Dubaï qui a fait l’objet d’une fuite et sont liés à 1154 propriétés. Mais tous ces biens immobiliers étrangers sont-ils également déclarés aux autorités fiscales ? À partir de l’année de revenus 2021, les contribuables belges doivent déclarer les biens immobiliers étrangers afin de déterminer le revenu cadastral de ces biens.

« À l’heure actuelle, 92 % des déclarations déposées ont été traitées. 77 contribuables belges ont déclaré un total de 116 propriétés pour Dubaï, principalement des appartements », déclare Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances.

Il n’est pas clair de savoir si cela signifie que des Belges n’ont pas déclaré leurs biens immobiliers à Dubaï aux autorités fiscales belges, car sur les 741 Belges figurant sur la liste fuitée, il n’est pas indiqué où ils résident officiellement.

Une autre question est de savoir si les Belges ne déménagent à Dubaï que sur papier, mais continuent en réalité à vivre en Belgique. Si c’est le cas, il s’agirait d’un cas de fraude au domicile. Le SPF Affaires intérieures nous informe que depuis 2017, pas moins de 1229 personnes ont officiellement déménagé de la Belgique vers les EAU. Avec les fournisseurs de données Graydon et Creditsafe, nous avons également identifié 783 personnes ayant un mandat d’administrateur dans des sociétés belges et ayant donné une adresse de résidence officielle aux Émirats arabes unis.

Le fisc peut tirer au clair s’ils y vivent tous réellement. « Le problème de la fraude au domicile est un point d’attention important pour l’Inspection spéciale des impôts », déclare Adyns. « L’ISI travaille sur ce sujet depuis plusieurs années et va intensifier la lutte contre cette fraude. »

Sans entrer dans les détails, Adyns confirme que les autorités fiscales belges disposent d’informations sur les propriétaires de biens immobiliers à Dubaï et qu’elles enquêtent sur ces informations.

Maffia italienne

En décembre 2021, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) s’est rendu aux Émirats arabes unis. Il a signé un traité d’extradition et un traité d’assistance juridique mutuelle. En février 2022, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a conclu un protocole d’accord sur la coopération policière à Dubaï. C’est clair : la Belgique fait tout ce qu’elle peut pour persuader Dubaï d’extrader ses ressortissants. Selon des sources bien informées, sept demandes d’extradition sont en cours.

« Bien entendu, nous ne pouvons pas faire de commentaires sur des cas spécifiques », déclare Edward Landtsheere, porte-parole de Vincent Van Quickenborne. « Mais en général, je peux dire qu’il s’agit le plus souvent de personnes qui ont gagné beaucoup d’argent avec le trafic de cocaïne, sur le dos de la santé publique, et qui tentent délibérément d’éviter la justice belge. De plus, dans certains cas, nous avons des indications qu’ils poursuivent leurs activités criminelles depuis les EAU. En outre, nous disposons également d’indications crédibles selon lesquelles ils sont impliqués dans la violence aveugle à Anvers ».

En janvier, peu de temps après le passage de Van Quickenborne aux Émirats, Dubaï a encore refusé l’extradition d’un citoyen belge. La Haute Cour de Dubaï a jugé dans l’affaire N.E.H. que la base juridique de cette extradition faisait défaut. Mais au fond, cette affaire est distincte des traités récemment négociés. Car en Belgique, ces traités doivent encore être ratifiés par le Conseil des ministres et le Parlement.

« Il est donc encore un peu tôt pour savoir dans quelle mesure nos services de police ont vu la coopération avec les EAU évoluer », déclare Jana Verdegem, porte-parole de la police fédérale. Selon Verdegem, le lien avec Dubaï apparaît principalement dans les dossiers de criminalité économique et financière, liés au trafic international de drogue et en particulier de cocaïne. Elle explique que les informations sont échangées avec les EAU via l’officier de liaison néerlandais à Dubaï et via le canal d’Interpol. « Les messages échangés concernent principalement des alertes internationales. En 2020, le nombre de messages échangés a légèrement augmenté. Il s’agissait, entre autres, d’un certain nombre de criminels de la drogue bien connus et recherchés qui se cachaient dans les Émirats arabes unis ». En cinq ans, la Belgique a également envoyé quinze demandes de commissions rogatoires à Dubaï, a appris Knack de sources bien informées.

Europol, pour sa part, indique que la coopération avec Dubaï s’intensifie. Le porte-parole Jan op gen Oorth : « Ces dernières années, nous avons constaté que le gouvernement de Dubaï est de plus en plus intéressé par l’extradition de cibles de grande valeur en coopération avec les États membres et les services répressifs européens », a-t-il déclaré. « Comme le Marocain néerlandais Ridouan Taghi et Raffaele Imperiale de la Camorra. Les deux ont été extradés par Dubaï. Je pense que la coopération avec Dubaï pourrait même s’améliorer. »

La semaine du 21 mars, une délégation mixte du SPF Justice, du Parquet fédéral et du Parquet d’Anvers s’est rendue aux EAU pour échanger les meilleures pratiques et continuer à discuter de cas concrets et de coopération structurelle. Il reste à voir si cette démarche sera couronnée de succès.

DubaiUncovered est une enquête journalistique internationale qui porte sur les propriétaires étrangers de biens immobiliers à Dubaï, basée sur les données fournies par C4ADS. Le projet a été coordonné par le média d’information économique norvégien E24. En Belgique, Knack et De Tijd ont participé. VG (Norvège), Süddeutsche Zeitung (Allemagne), TV2 (Danemark), iStories (Russie), SVT (Suède), Le Monde (France), Fundacja Reporterow et Frontstory.pl (Pologne), Investigace. cz (République tchèque), Atlatszo et Direkt36 (Hongrie), Centar za Istrazivacko Novinarstvo (Bosnie), Ostro (Slovénie et Croatie), Rise Project (Roumanie), BIRD.bg (Bulgarie), Eesti Päevaleht (Estonie), KRIK. rs (Serbie), MANS (Monténégro), Italian Investigative Reporting Project (Italie) et le Organised Crime and Corruption Reporting Project (réseau mondial) sont nos autres partenaires médias.