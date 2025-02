Donald Trump veut licencier la présidente de la Commission électorale fédérale

Donald Trump continue de réorganiser l’appareil d’État à sa convenance. Sans surprise, la présidente de la Commission électorale fédérale, la démocrate Ellen Weintraub a été démise de ses fonctions par le président américain.

Le président américain Donald Trump veut licencier Ellen Weintraub, membre de la commission électorale fédérale des Etats-Unis (FEC) depuis 2002 et sa présidente depuis début janvier. La démocrate a été démise de ses fonctions « avec effet immédiat« , selon une lettre signée par M. Trump qu’elle a publiée sur X. « Il existe une manière légale de remplacer les commissaires de la FEC – ce n’est pas celle-ci », a dénoncé Mme Weintraub, présidente de l’organe depuis le 1er janvier de cette année.

La commission, en charge des règles électorales, est composée de six membres nommés par le président et confirmés par le Sénat. Trois membres maximum peuvent appartenir à un même parti. Le vice-président de la FEC est le républicain James Trainor. Le New York Times avait précédemment rapporté qu’Ellen Weintraub ne pouvait être limogée tant que son successeur n’a pas été confirmé par le Sénat.

La démocrate a dénoncé auprès du quotidien américain un licenciement dû au fait qu’elle s’est publiquement plainte de la politique menée par le président américain, selon elle. « Je ne suis donc pas vraiment surprise d’être sur leurs radars. » Depuis son investiture, Donald Trump s’est attelé à réorganiser l’appareil d’État. Le républicain souhaite pourvoir les postes avec des personnes fidèles à sa politique. De nombreux employés des ministères et des autorités publiques ont été licenciés ou placés en fonction non active.