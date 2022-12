Disparition d’un Belge en Australie

La police de Nouvelle-Galles du Sud est à la recherche de Stef Vandevelde, a confirmé son porte-parole samedi (heure locale) à Belga. L’homme originaire de Belgique et âgé de 29 ans a été vu pour la dernière fois mardi après-midi dans le centre des affaires de Sydney, capitale de cet État fédéré australien.

La police de Nouvelle-Galles du Sud n’est cependant pas habilitée à confirmer le statut de son visa, ni s’il était déjà connu des forces de l’ordre en Australie auparavant, a ajouté le porte-parole. Un enquêteur de la police locale a été mandaté pour enquêter sur cette disparition. « La première chose que nous faisons en cas de disparition est de lancer à un appel, il n’y a peut-être rien de grave. Ensuite nous contactons les hôpitaux, prenons contact avec la famille, relevons les donnés téléphoniques et les transactions financières.

Cela prend du temps et peut prendre plusieurs semaines pour obtenir des réponses« , a expliqué le porte-parole. Des contacts peuvent ensuite être établis avec les polices des autres États australiens ou étrangères. Un fonctionnaire de l’ambassade de Belgique en Australie a de son côté déclaré que celle-ci « a été saisie de l’affaire et assistera la famille si elle en fait la demande », ajoutant qu’il ne pouvait pas communiquer davantage d’informations à ce stade.

La police de Nouvelle-Galles du Sud a diffusé vendredi un avis de recherche après la disparition de Stef Vandevelde, vu pour la dernière fois dans une artère fort fréquentée du centre-ville de Sydney à 14h30 heure locale.

Sa famille et ses amis n’ayant pas réussi à le contacter, ils se sont tournés vers les forces de l’ordre. L’homme porté disparu est décrit comme de type caucasien, avec des cheveux blonds, une barbe et mesurant entre 1,75 et 1,80 m. La police locale invite toute personne disposant d’informations à son sujet à prendre contact avec les autorités. En mai 2019, le Belge Théo Hayez a été porté disparu en Australie, lorsqu’il voyageait dans le pays à l’âge de 18 ans.

Lire aussi : Deux pistes retenues sur la disparition de Théo Hayez

