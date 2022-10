Didier Reynders depuis Kiev: « On sent une démarche de vengeance face à l’avancée ukrainienne »

A Kiev, le commissaire européen de la Justice a été joint par plusieurs médias. Il réagit aux frappes russes qui ont touché la capitale ukrainienne.

Didier Reynders, le commissaire européen à la Justice, est à Kiev depuis ce dimanche, dans le cadre d’une mission sur le suivi des crimes de guerre depuis le début de la guerre en Ukraine avec le procureur général d’Ukraine. « On est vraiment dans la pure définition du crime de guerre » car les frappes russes sur Kiev visent « purement et simplement des objectifs civils », a témoigné le commissaire belge à nos confrères de FranceInfo.

📺 Guerre en Ukraine : le commissaire européen à la justice Didier Reynders, en mission à Kiev sur les crimes de guerre, raconte les explosions qui ont eu lieu dans la ville ce matin.@dreynders@mariannetheo@franceinfoplus pic.twitter.com/7UCFaB5m98 — France TV Europe (@FranceTVEurope) October 10, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

« Ce matin, on a été réveillé par les alarmes à partir de 6 heures du matin. » « Vers 8 heures, on a nous a demandé de descendre vers les abris, c’était les premières explosions, explique-t-il à la RTBF. « Je me trouve toujours au troisième sous-sol de notre hôtel, avec le personnel de l’hôtel, les agents de sécurité, mon équipe, des clients de l’hôtel, des journalistes. Le personnel de l’hôtel me disait que c’est la première fois depuis trois mois que les alarmes entraînent cette descente aux abris ». Le commissaire est actuellement en sécurité.

Une série d'explosions dans le centre-ville de #Kyiv ce matin. Grâce à la réaction rapide du personnel de sécurité, mon équipe et moi avons été rapidement transférés au sous-sol de l'hôtel. Nous sommes en sécurité et attendons l’évolution de la situation. #ukraine pic.twitter.com/xPWaL6HuFv — Didier Reynders (@dreynders) October 10, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Tensions depuis plusieurs jours

« Aujourd’hui, on s’est rendu compte que l’attaque n’était pas seulement sur Kiev mais aussi sur d’autres villes du pays. Et de nouveau, assez indiscriminée, très souvent sur des lieux civils. On sentait monter la tension depuis quelques jours […] Ce qu’on ressent aujourd’hui, c’est une idée de vengeance, avec des frappes indiscrimées à travers le pays. C’est le signe de fébrilité et qu’on est confronté à des crimes de guerre, pour lesquels des enquêtes doivent être menés sur le terrain, ce que nous faisons » explique-t-il, toujours à nos confrères de la RTBF.

« Ça démontre aussi que ce que nous faisons sur les crimes de guerre est vraiment indispensable. On doit continuer à faire passer ce message qu’il n’y aura pas d’impunité. Et malheureusement, encore aujourd’hui, on va relever un certain nombre de sites où se trouvent vraiment des victimes civiles qui n’avaient aucune raison d’être attaquées. Je l’ai vérifié déjà hier, sur des sites attaqués début mars, on voyait des immeubles qui n’étaient en rien des objectifs militaires. On sent aujourd’hui plus une démarche de vengeance face à l’avancée ukrainienne qu’une véritable démarche militaire. »

Phase très tende

« On doit continuer à soutenir les Ukrainiens, par totues les voies que nous utilisons depuis le début avec aussi une recherche de responsabilité en matière de crimes de guerre. On aimerait avoir une situation qui passe de l’utilisation des armes à l’utilisation de la diplomatie. Mais visiblement on en est encore loin, on est plutot dans une phase très tendue du conflit » explique-t-il encore à LN24.