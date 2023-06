Des diplomates chinois et américains ont eu de « franches » discussions à Pékin

De hauts diplomates chinois et américains ont eu à Pékin des discussions « franches » et « constructives » sur la manière d’améliorer les relations bilatérales, abîmées par d’innombrables différends, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le sous-secrétaire d’Etat américain pour l’Asie de l’Est, Daniel Kritenbrink, était dans la capitale chinoise ces derniers jours en compagnie de Sarah Beran, conseillère du président Joe Biden pour les affaires chinoises et taïwanaises.

Les deux représentants américains ont rencontré lundi un vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu, et se sont entretenus avec Yang Tao, le directeur pour l’Amérique du Nord et l’Océanie au sein du ministère.

« Les deux parties ont eu une communication franche, constructive et productive sur l’amélioration des relations sino-américaines et sur la gestion adéquate des différends », a indiqué le ministère. « La Chine a explicité sa position solennelle sur Taïwan », principal point d’achoppement entre les deux pays, indique le communiqué qui précise que « les deux parties sont convenues de poursuivre leur communication ».

La Chine et les Etats-Unis s’opposent sur nombre d’autres dossiers, comme la domination dans le secteur des nouvelles technologies, le traitement des musulmans ouïghours, le commerce, Hong Kong ou encore la mer de Chine méridionale. L’entretien de lundi était « franc et productif » et s’inscrit dans le cadre des « efforts continus visant à maintenir des lignes de communication ouvertes », a indiqué le département d’Etat américain. « Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les relations bilatérales, les questions liées au détroit (de Taïwan), les canaux de communication et d’autres sujets », a-t-il souligné.