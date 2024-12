Des centaines d’habitants appelés à évacuer en raison d’un important incendie en Australie

Près de 600 pompiers luttent contre les flammes d’un incendie qui a déjà ravagé 55.000 hectares d’un parc national à l’ouest de Melbourne.

Les autorités australiennes ont appelé jeudi les habitants de dizaines de localités rurales à évacuer en raison d’un incendie ravageant un parc national du sud-est de l’Australie.

Quelque 600 pompiers luttent contre les flammes au Grampians National Park à environ 240 kilomètres à l’ouest de Melbourne, a indiqué un porte-parole des services de secours de l’État de Victoria.

Alimenté depuis plus d’une semaine par des conditions chaudes et humides, le feu de brousse a ravagé 55.000 hectares, soit un tiers du parc national, sans causer de victimes ou de destructions d’habitations pour l’instant. Mais les secouristes ont demandé l’évacuation immédiate de dizaines de localités rurales aux populations allant de six à plusieurs centaines d’habitants.

« Nous arrivons à un moment critique de la journée où le vent change de direction dans l’ouest de l’État », a expliqué leur porte-parole Luke Hegarty. « Nous prévoyons des vents forts et des vents changeants qui vont nous inquiéter dans les prochaines heures ». Les feux en plein air ont été interdits dans tout l’État de Victoria qui compte plus de six millions d’habitants et dont la capitale est Melbourne.