Décès de Mikhaïl Gorbatchev: les hommages de Biden et les condoléances de Poutine

Le décès de Mikhaïl Gorbatchev ce mardi a suscité une avalanche de réactions. Dont les hommages de Joe Biden et les condoléances de Vladimir Poutine.

Le dernier dirigeant de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev est décédé ce mardi à l’âge de 91 ans en Russie, a indiqué un hôpital de Moscou, cité par les agences de presse russes. Très respecté à l’étranger, Gorbatchev recevait régulièrement les éloges de personnalités du monde entier, comme en mars 2021, à l’occasion de ses 90 ans, quand le président américain Joe Biden ou encore la chancelière allemande Angela Merkel avaient pensé à le féliciter. Son décès a suscité une avalanche de réactions.

Pour le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, Mikhail Gorbatchev était « un homme d’Etat unique qui a changé le cours de l’histoire ». Dans un communiqué, le président américain Joe Biden a salué en Mikhaïl Gorbatchev un « leader rare ». Ses actes furent ceux d’un dirigeant ayant assez d' »imagination pour voir qu’un autre avenir était possible et le courage de risquer toute sa carrière pour y parvenir. Le résultat fut un monde plus sûr et davantage de liberté pour des millions de personnes », a souligné le président américain.

Le chef d’Etat français Emmanuel Macron a rendu hommage à un « homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes ».

Mes condoléances pour la disparition de Mikhaïl Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 30, 2022

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué « un dirigeant digne de confiance et respecté » qui, a-t-elle souligné, « a ouvert la voie à une Europe libre ». De son côté, le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué « le courage et l »intégrité dont il a fait preuve pour mettre fin à la Guerre froide ». « A l’heure de l’agression de (Vladimir) Poutine en Ukraine, son engagement inlassable pour l’ouverture de la société soviétique reste un exemple pour nous tous », a tweeté M. Johnson.

Condoléances de Poutine

A Moscou, le président russe Vladimir Poutine, cité par le porte-parole du Kremlin, a sobrement exprimé ses « profondes condoléances » et « enverra dans la matinée un télégramme (…) à la famille et aux proches ».

« Nous sommes tous orphelins. Mais tout le monde ne l’a pas compris », a tweeté pour sa part Alexeï Venediktov, un journaliste ami de Mikhaïl Gorbatchev et ancien chef de la radio russe Ekho Moskvy, fermée pour avoir critiqué l’offensive en Ukraine.