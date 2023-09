Corée du Nord: bientôt un astronaute dans l’espace? La proposition de Poutine

En marge des discussions entre le dirigeant russe et son homologue nord-coréen Kim Jong Un, Poutine a proposé d’envoyer un nord-coréen dans l’espace prochainement.

L’offre a été formulée, d’après les agences, au cours de la visite exceptionnelle de Kim Jong Un dans l’Extrême-Orient russe, où le dirigeant de la Corée du Nord a rencontré mercredi le président russe Vladimir Poutine, visitant avec lui le cosmodrome de Vostotchny. « Nous avons parlé du fait que, si la partie nord-coréenne le souhaite, il est possible d’entraîner et d’envoyer un cosmonaute nord-coréen dans l’espace« , a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences TASS et RIA Novosti.

Si Pyongyang accepte, il s’agirait du tout premier Nord-Coréen à accéder à l’orbite terrestre. En 2008, Yi So-Yeon avait, elle, été la première Sud-Coréenne à y parvenir en décollant à bord d’un vaisseau Soyouz russe pour effectuer une mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Mercredi, M. Poutine avait aussi évoqué la possibilité que la Russie aide la Corée du Nord à construire des satellites, après que Pyongyang a récemment échoué à deux reprises à mettre en orbite un satellite militaire espion. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fait du développement d’un satellite militaire espion une priorité pour « faire face aux actions militaires dangereuses des Etats-Unis et de leurs vassaux », avait communiqué en mai l’agence officielle nord-coréenne KCNA. « C’est pourquoi nous sommes venus ici. Le dirigeant de la Corée du Nord montre un grand intérêt pour la technologie des fusées. Ils essaient de développer leur programme spatial », a dit M. Poutine, selon des agences de presse russes.

Bientôt une rencontre entre Poutine et Kim Jong Un en Corée du Nord

A l’issue de la rencontre entre les deux hommes mercredi en Russie, « Kim Jong Un a invité avec courtoisie Poutine à visiter la RPDC (République populaire démocratique de Corée, NDLR) quand cela lui conviendra », selon KCNA, utilisant le nom officiel de la Corée du Nord. « Poutine a accepté avec plaisir l’invitation et réaffirmé son invariable volonté de continuer à faire avancer l’histoire et la tradition de l’amitié Russie-RPDC », a encore déclaré l’agence.

Ce même jour, Kim Jong Un a assuré à Vladimir Poutine que Moscou remporterait une « grande victoire » sur ses ennemis, la Russie étant engagée dans une guerre en Ukraine depuis plus d’un an et demi. M. Poutine a lui trinqué au « renforcement futur de la coopération » avec Pyongyang, parlant devant la presse de « perspectives » de coopération militaire avec la Corée du Nord malgré les sanctions internationales visant le pays reclus à cause de ses programmes nucléaires et de ses missiles en développement.

Les Etats-Unis ont ainsi exprimé leur « préoccupation« , affirmant que la Russie était intéressée par l’achat de munitions nord-coréennes pour soutenir son invasion de l’Ukraine.