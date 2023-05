Comment Poutine a installé la culture de la peur pour se rallier les élites

Pris dans l’entrelacs des forces de sécurité

Une illustration du magma dans lequel peut plonger l’application de la dictature de la loi décrite par Gilles Favarel-Garrigues est fournie par le livre Dans l’œil du FSB (1), le récit d’un Français actif en Russie et arrêté en mars 2016. Jean-Michel Cosnuau a conçu, créé et décoré une vingtaine de bars, restaurants et clubs en deux décennies de présence en Russie lorsqu’il est emprisonné et accusé de «complicité d’organisation de la prostitution» dans le cadre de ses activités dans un club réputé de Moscou – le 19 – situé en face du bâtiment principal du FSB, le service fédéral de sécurité de Russie. C’est le propriétaire du lieu, un homme d’affaires du Kazakhstan, qui est principalement visé par l’opération. La situation se complique pour le Français lorsque son entourage découvre que l’enquête est diligentée par le service du FSB, l’USB-FSB, chargé de la sécurité interne et de la lutte contre la corruption. A la prévention originelle viennent s’ajouter celles d’espionnage et d’atteinte à la sécurité de l’Etat.

Au terme d’une évasion via le Bélarus, d’une arrestation par les autorités du Maroc sur la base d’un signalement d’Interpol et d’une extradition vers la Russie, celui qui reconnaît avoir «vécu sur la ligne fine qui sépare la légalité de l’illégalité» verra l’accusation d’espionnage abandonnée et sera finalement condamné, en octobre 2018, à trente mois de prison, l’équivalent de sa détention préventive, et libéré. De son expérience, on retiendra notamment le propos d’un de ses interlocuteurs: «Le FSB, c’est le KGB en pire. Avant, ils étaient au service du Parti, maintenant, l’Etat est à leur service.»

Pour appréhender l’injustice de la justice russe, à Dans l’œil du FSB on préférera cependant recommander au lecteur Dans les geôles de Sibérie (Stock, 2020, 300 p.), le récit plus fort encore d’une autre arrestation-évasion de Russie, celle de Yoann Barbereau, le directeur de l’Alliance française d’Irkoutsk, victime d’un kompromat (une technique de déstabilisation) en 2015.