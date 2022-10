Chine : que cache la sortie abrupte de Hu Jintao ?

La sortie abrupte samedi de l’ancien président chinois Hu Jintao lors de la cérémonie de clôture du congrès du Parti communiste chinois (PCC) fait fausse note au milieu d’un événement savamment orchestré pour le troisième sacre de Xi Jinping à la tête de la Chine.

Les médias officiels ont indiqué que M. Hu avait été escorté vers la sortie parce qu’il « ne se sentait pas bien ». Mais face aux réticences apparentes de l’homme de 79 ans à quitter son siège, les spéculations ont fusé autour d’un éventuel jeu de pouvoir politique. Des spéculations encouragées par le fait que le Parti communiste n’a pas l’habitude de laver son linge sale en public. Les luttes de pouvoir au sein du parti ne sont pas transparentes. Pour Jean-Pierre Cabestan, professeur de sciences politiques à l’université baptiste de Hong Kong, le fait que l’ancien dirigeant soit escorté vers la sortie est « inhabituel mais sans conséquence ». « Il est impossible de savoir ce qui est arrivé à Hu Jintao« , ajoute Mary Gallagher, experte de la politique chinoise à l’université du Michigan.

Voici quelques-unes des principales théories:

1: Mauvaise santé

Les médias d’Etat ont déclaré samedi que M. Hu avait insisté pour être présent à la cérémonie malgré son état de santé. Lorsqu’il s’est senti mal, « son équipe, pour sa santé, l’a accompagné dans une salle adjacente pour (qu’il s’y) repose. Maintenant, il va beaucoup mieux », a assuré l’agence Chine nouvelle sur Twitter. La télévision publique CCTV a montré Hu Jintao en train de voter pour la nouvelle direction du parti lors d’une session à huis clos tenue samedi au dernier jour du congrès, avant que les journalistes étrangers ne soient autorisés à entrer.

Pendant la cérémonie de clôture, Hu Jintao, qui a présidé la Chine de 2003 à 2013, est incité par des employés à se lever de son siège, situé à côté de Xi Jinping au premier rang du Palais du peuple. Un employé tente de prendre par le bras l’ex-président de 79 ans, visiblement affaibli, mais ce dernier refuse. Cet homme essaie ensuite de le soulever par les aisselles, mais le prédécesseur de Xi Jinping continue à résister. Hu Jintao tente d’emporter des documents posés sur son pupitre, qui semblent appartenir au numéro un chinois. Xi Jinping les tient fermement.

Des spéculations circulent depuis longtemps autour d’éventuels problèmes de santé dont souffrirait Hu Jintao, explique à l’AFP Alfred Wu Muluan, expert en politique chinoise à l’Université nationale de Singapour. « Hu a vieilli de façon spectaculaire« , souligne M. Wu, ajoutant qu’en 2012 – lorsqu’il a passé les rênes du pouvoir à M. Xi, l’ancien dirigeant semblait déjà « avoir des symptômes de type Parkinson ». Les mains de Hu Jintao « tremblaient de manière significative » lors d’une autre apparition publique en 2015, relève M. Wu.

Selon Mary Gallagher, experte de la politique chinoise à l’université du Michigan, « Même s’il était malade (…) il est difficile de croire que le dernier secrétaire général du PCC ait été expulsé de la scène« . « Cela montre que Xi est aux commandes et que personne ne le conteste » ajoute-t-elle.

2: Démonstration de force politique

D’autres observateurs estiment que cette sortie inattendue était destinée à envoyer un signal politique fort à ceux qui, au sein du parti, voudraient s’opposer au sacre de Xi Jinping. Le mandat de Hu Jintao a été considéré comme une période de plus grande tolérance à l’égard des différentes factions politiques du PCC mais aussi d’ouverture sur le monde – une période de pluralisme désormais impensable sous son successeur.

Henry Gao, professeur de droit à l’université de gestion de Singapour, considère que la sortie sans ménagement de l’ancien dirigeant « doit être perçue conjointement avec la critique cinglante de l’ère Hu telle qu’elle est exposée dans le rapport du 20e congrès du Parti par Xi ». « Etant donné le soin apporté à la chorégraphie du congrès du Parti, ce n’est pas une coïncidence si cela a pu se dérouler devant tous les délégués du Parti et les médias », ajoute-t-il.

Dimanche, Xi Jinping a promu certains de ses plus proches alliés et écarté plusieurs responsables considérés comme réformateurs et proches de son prédécesseur, notamment Hu Chunhua, un vice-Premier ministre autrefois surnommé « petit Hu » en raison de sa ressemblance avec l’ex-président chinois.

3: Mécontentement

Un autre expert suggère que Hu Jintao a été écarté après avoir exprimé ses réserves sur les décisions politiques de l’actuel dirigeant chinois. « (M. Hu) était très mécontent de la composition du Comité central », théorise Willy Lam, spécialiste du PCC à l’Université chinoise de Hong Kong. « Je pense qu’il a dû dire quelque chose qui a contrarié Xi Jinping, peut-être quelques mots de protestation, et c’est pourquoi Xi Jinping a convoqué des membres de la sécurité pour le traîner à l’écart. »