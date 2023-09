Canada: excuses du président de la Chambre des communes après l’hommage à un ex-soldat nazi

Le président de la Chambre des communes canadienne s’est excusé pour avoir invité et honoré, pendant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, un ancien combattant ukrainien qui a combattu avec les nazis pendant la Seconde guerre mondiale.

Le président de la Chambre Antony Rota avait fait applaudir vendredi Yaroslav Hunka, un immigrant ukrainien âgé de 98 ans, qu’il a présenté comme « un vétéran ukraino-canadien de la Seconde guerre mondiale qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes » et « un héros ukrainien et un héros canadien ».

Ces propos « ignorent le fait que M. Hunka a servi dans la 14e division Waffen Grenadier de la SS, une unité militaire nazie dont les crimes contre l’humanité pendant l’Holocauste sont bien documentés », a dénoncé dimanche l’association de défense de la communauté juive au Canada, les Amis du Centre Simon Wiesenthal (FSWC) qui a réclamé des excuses.

« Le fait qu’un vétéran ayant servi dans une unité militaire nazie ait été invité et ovationné au Parlement est choquant », a ajouté l’association. M. Rota a présenté ses excuses dimanche.

« Vendredi (…) après le discours du président de l’Ukraine, j’ai salué une personne dans la galerie et j’ai ensuite pris connaissance de nouveaux renseignements qui me font regretter de l’avoir fait », a affirmé M. Rota, dans une déclaration écrite.

Il a expliqué être à l’origine de cette initiative, M. Hunka étant de sa circonscription, raison pour laquelle on a porté son attention sur lui.

« Je tiens particulièrement à présenter mes excuses les plus sincères aux communautés juives partout au Canada et dans le monde« , a-t-il poursuivi, ajoutant « être le seul responsable de cette initiative » et assumer l’entière responsabilités de ses actes.

Le bureau du Premier ministre Justin Trudeau a nié toute implication dans l’affaire, réaffirmant son indépendance par rapport au président de la Chambre et affirmant dans une déclaration publiée sur X, anciennement Twitter, que ni lui ni la délégation ukrainienne n’avaient été prévenus à l’avance de l’invitation.

Mais cela n’a pas empêché le chef de l’opposition Pierre Poilièvre de dénoncer une « grave erreur de jugement ».

« Son bureau du protocole est chargé d’organiser et d’approuver tous les invités et programmes des visites d’état de ce type », a réagi le leader conservateur.