Biden : la Chine « flirte avec le danger » avec Taïwan

Le président américain Joe Biden a prévenu lundi à Tokyo que les Etats-Unis défendraient militairement Taïwan si Pékin envahissait l’île autonome, avertissant que la Chine « flirte avec le danger ».

« C’est l’engagement que nous avons pris », a déclaré M. Biden quand on lui a demandé lors d’une conférence de presse si les Etats-Unis interviendraient militairement contre une tentative chinoise de s’emparer de ce territoire par la force. « Nous étions d’accord avec la politique d’une seule Chine, nous l’avons signée (…) mais l’idée que (Taïwan) puisse être pris par la force n’est tout simplement pas appropriée », a-t-il dit.

Les Chinois « flirtent déjà avec le danger en ce moment en volant si près (de Taïwan) et avec toutes les manoeuvres qu’ils entreprennent », a déploré M. Biden. Le président américain a fait ces déclarations lors d’une conférence de presse commune avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, avec lequel il s’est longuement entretenu à Tokyo.

M. Kishida a de son côté déclaré que le Japon et les Etats-Unis « vont surveiller les récentes activités de la marine chinoise, ainsi que les mouvements liés aux exercices conjoints de la Chine et de la Russie ». « Nous nous opposons fermement aux tentatives de changer le statu quo par la force en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale », a dit M. Kishida. « De plus, nous sommes convenus de nous occuper ensemble de diverses questions liées à la Chine, dont celle des droits humains », a-t-il ajouté.

Evoquant aussi la Russie, Joe Biden a déclaré qu’elle devait « payer un prix à long terme » pour sa « barbarie en Ukraine » en termes de sanctions imposées par les Etats-Unis et leurs alliés. « Il ne s’agit pas seulement de l’Ukraine », a dit le président américain. Car si « les sanctions n’étaient pas maintenues à de nombreux égards, alors quel signal cela enverrait-il à la Chine sur le coût d’une tentative de prise de Taïwan par la force? » Disant s’attendre à ce qu’une telle invasion n’ait « pas lieu », M. Biden a toutefois déclaré que cela dépendrait « de la force avec laquelle le monde fait comprendre » à la Chine le prix qu’elle aurait à payer en cas d’invasion.