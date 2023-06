Visite de Blinken: Xi Jinping salue des « progrès » avec les Etats-Unis

Le président chinois Xi Jinping a salué lors d’une rencontre avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken les « progrès » et les « terrains d’entente » entre Pékin et Washington, malgré les tensions.

Cet entretien intervient au deuxième et dernier jour de la visite de M. Blinken en Chine, une première en près de cinq ans pour un chef de la diplomatie américaine.

Outre la très épineuse question des liens entre les Etats-Unis et Taïwan, île revendiquée par Pékin et au coeur des différends entre les deux puissances, les relations bilatérales restent tendues sur un grand nombre de dossiers.

Parmi eux, la rivalité dans les technologies, les sanctions américaines visant les géants chinois du numérique, le commerce, le traitement de la minorité musulmane des Ouïghours en Chine ou encore les revendications chinoises en mer de Chine méridionale.

Choisir entre « coopération et conflit »

Le plus haut responsable du Parti communiste chinois (PCC) pour la diplomatie, Wang Yi, a affirmé au secrétaire d’Etat américain Antony Blinken que Chine et Etats-Unis devaient choisir entre « coopération ou conflit », selon un média d’Etat.

« Il est nécessaire de faire un choix entre dialogue et confrontation, coopération et conflit », a indiqué Wang Yi, plus haut responsable du Parti communiste chinois (PCC) pour la diplomatie, à son interlocuteur, d’après un compte-rendu de la télévision publique chinoise CCTV.

« Le maintien de l’unité nationale est toujours au coeur des intérêts fondamentaux de la Chine » et « sur cette question, la Chine ne fera aucun compromis ni aucune concession » à propos de Taïwan, a par ailleurs assuré M. Wang, qui garde la haute main sur la diplomatie chinoise.

Le président allemand exhorte la Chine et les Etats-Unis à « renforcer » leur dialogue »

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui a reçu le Premier ministre chinois Li Qiang, a plaidé pour « un renforcement des canaux de communication » entre les Etats-Unis et la Chine, dont les relations sont particulièrement tendues.

Lors de son entretien avec Li Qiang, le chef de l’Etat a abordé la question des relations sino-américaines, a écrit sur Twitter sa porte-parole Cerstin Gammelin: il « a souligné l’importance particulière des relations entre les deux pays pour la sécurité et la coopération mondiales. Il a plaidé pour un renforcement des canaux de communication entre les deux pays », a-t-elle indiqué.