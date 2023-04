Chute de débris près de Taïwan après le lancement d’un satellite par la Chine

Le lancement par la Chine d’un satellite a provoqué une chute de débris dans une zone maritime que Pékin avait préalablement interdite à la navigation, au nord de Taïwan, a annoncé le ministère taïwanais de la Défense.

Le satellite est passé « au large de la côte nord de Taïwan » et « des débris de la fusée sont tombés dans la zone d’alerte », a précisé cette source, soulignant que ces débris n’ont pas affecté la « sécurité intérieure » du territoire. Les médias d’Etat chinois ont confirmé le lancement dimanche d’un « nouveau satellite météorologique » depuis un centre spatial situé dans le nord de la Chine, à 09H36 locales (01H36 GMT).

La zone d’exclusion maritime, située à environ 160 kilomètres de Taipei, prévoyait une interdiction de navigation entre 09H00 (01H00 GMT) et 15H00 (07H00 GMT) dimanche en raison de la « possible chute de débris de fusée », selon les autorités maritimes du Fujian, la province chinoise située face à Taïwan.

Des images diffusées par la chaîne publique CCTV ont montré une fusée blanche s’envolant dans un ciel dégagé depuis le centre de lancement Jiuquan situé près de la frontière mongole, dans la province du Gansu, laissant dans son sillage un panache de fumée et de poussière. Le satellite « fournira des services de prévision météorologique, de prévention et d’atténuation des catastrophes, de réponse au changement climatique et de conservation écologique », selon l’agence Chine nouvelle.

L’île de Taiwan avait fait l’objet du 9 au 11 avril de manoeuvres d’encerclement de la part de l’armée chinoise, sur fond de regain de tensions entre Taipei et Pékin.