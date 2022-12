Chine: aucun nouveau décès du Covid après un changement de méthodologie

La Chine n’a rapporté aucun nouveau décès lié au Covid-19, après un changement de méthodologie pour la comptabilité des cas, au moment où le pays fait face à un rebond épidémique inédit.

Depuis 2020, la Chine imposait de strictes restrictions sanitaires, au nom d’une politique dite « zéro Covid » qui a permis de protéger les personnes les plus à risque et celles peu vaccinées. Mais le pouvoir a mis fin sans préavis à la plupart de ces mesures début décembre sur fond d’exaspération grandissante de la population et d’impact considérable sur l’économie.

Le nombre de cas explose depuis, faisant craindre une forte mortalité chez les plus âgés, particulièrement vulnérables.

Les autorités ont précisé mardi que seules les personnes décédées directement d’une insuffisance respiratoire liée au Covid-19 étaient comptabilisées dans les statistiques. Cette méthodologie « scientifique » selon les autorités dresse cependant un tableau plus réduit de la situation.

« Après une infection par le variant Omicron, la principale cause de décès (des patients) sont des maladies sous-jacentes », s’est défendu mardi Wang Guiqiang, un responsable de la Santé de la ville de Pékin. « Seul un petit nombre meurent directement d’une insuffisance respiratoire causée par le Covid », a-t-il insisté. Des crématoriums sont à la peine, selon des témoignages recueillis par l’AFP, sans qu’un lien formel avec le Covid ne puisse être établi.

Certains hôpitaux sont débordés, tandis que les médicaments anti-grippaux sont plus difficiles à trouver dans les pharmacies face à la demande, au moment où le pays apprend à vivre avec le virus. Selon les chiffres officiels, seuls sept patients sont morts du Covid depuis la levée des restrictions début décembre.

Les Etats-Unis ont indiqué mardi être prêts à fournir des vaccins contre le Covid-19 à la Chine. « Il est de l’intérêt de la communauté internationale que nous puissions, collectivement, aider la Chine à garder (l’épidémie) sous contrôle », a affirmé devant la presse le porte-parole du département d’Etat, Ned Price.