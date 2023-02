USA: les démocrates prêts pour « quatre ans de plus » de Biden

« Quatre ans de plus! Quatre ans de plus! » Les démocrates ont accueilli Joe Biden en star à Philadelphie vendredi, faisant bloc autour du président américain dont la candidature à un nouveau mandat s’impose désormais selon eux comme une évidence.

« Je vais vous poser une question simple: êtes-vous avec moi? », a lancé le dirigeant octogénaire à une foule rugissante, brandissant des panneaux « Go Joe ». Réuni en congrès depuis deux jours dans cette ville du nord-est des Etats-Unis, les démocrates s’attellent à poser les jalons d’une candidature, dont l’annonce paraît imminente. Interrogé par l’AFP, le sénateur Chris Coons, très proche de Joe Biden, a prédit une déclaration « dans les prochains mois ».

Balayés, tous les doutes sur l’âge de Joe Biden, qui avait promis en 2020 de faire de sa présidence une sorte de « pont », qui ouvrirait la voie aux générations futures. « On me parle de ça de temps en temps, mais vraiment moins que vous ne le pensez », affirme Ken Martin, chef du parti démocrate du Minnesota à l’AFP, comme pour minimiser la question brûlante. Devant un des nombreux panels de la convention, il exhorte les militants démocrates à devenir les « apôtres » de Joe Biden « au cours des deux prochaines années ». Des investissements titanesques dans les infrastructures du pays, une défense de la classe ouvrière et des emplois syndiqués… « Aucun président n’en a fait autant » pour le pays, affirme l’élu sans détours. « Nous devons sortir, promouvoir tout cela auprès du peuple américain », invite-t-il.

S’il était réélu, Joe Biden aurait 86 ans à la fin de son second mandat.