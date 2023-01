Une double fusillade fait sept morts en Californie

Sept travailleurs agricoles ont été tués lundi près de San Francisco lors de deux fusillades qui semblent avoir été perpétrées par un de leurs collègues, qui a depuis été interpellé, ont annoncé les autorités.

A 14H22 (heure américaine), « des agents du shérif ont été dépêchés (…) après le signalement d’une fusillade ayant fait plusieurs victimes », a indiqué Christina Corpus, à la tête de la police du comté de San Mateo, lors d’une conférence de presse dans la soirée. « A leur arrivée, les agents ont trouvé quatre victimes décédées de blessures par balle », a-t-elle continué, notant qu’une cinquième personne grièvement blessée avait été hospitalisée.

Trois autres victimes ont été découvertes dans un autre lieu, portant le bilan à sept morts, a-t-elle précisé. Les deux fusillades sont intervenues dans des exploitations agricoles de la municipalité de Half Moon Bay, proches l’une de l’autre, avaient affirmé les télévisions locales affiliées à ABC et NBC. Les victimes sont des travailleurs agricoles chinois, selon une élue locale citée par NBC.

Le suspect, Chunli Zhao, âgé de 67 ans, s’est ensuite rendu au commissariat de la ville, a poursuivi Mme Corpus. Des journalistes y attendaient déjà la tenue d’une conférence de presse.

Les spectaculaires images de son arrestation le montrent vêtu d’un gilet gris à manches rouges et d’une casquette gris clair, être plaqué au sol et menotté, puis fouillé, avant d’être escorté par plusieurs policiers. « Zhao a été placé en détention sans incident et une arme de poing semi-automatique a été localisée dans son véhicule« , a dit Christina Corpus, précisant que le mobile de ces deux fusillades n’était pas encore connu.

Cette nouvelle tuerie intervient moins de 48 heures après la fusillade qui a fait 11 morts dans un dancing près de Los Angeles, ce que n’a pas manqué de déplorer le gouverneur de Californie Gavin Newsom. « Je suis à l’hôpital pour y rencontrer des victimes d’une fusillade de masse lorsqu’on m’éloigne pour m’informer d’une autre fusillade. Cette fois à Half Moon Bay. Tragédie après tragédie« , a tweeté le démocrate.

Joe Biden a également été informé, a déclaré sur Twitter sa porte-parole Karine Jean-Pierre. Le président américain « a demandé aux forces de l’ordre fédérales de fournir toute l’assistance nécessaire aux autorités locales », précise-t-elle.