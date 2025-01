Trump prend des mesures anti-avortement, des milliers de manifestants anti-IVG à Washington

Le président américain Donald Trump a validé plusieurs mesures anti-avortement vendredi, alors qu’une marche « pro-vie » était organisée à Washington.

Donald Trump a pris vendredi une série de mesures contre l’avortement et a adressé un message de soutien aux dizaines de milliers de manifestants anti-IVG qui ont défilé dans la journée à Washington, cinq jours après l’investiture du républicain.

Le président américain a abrogé deux décrets pris par son prédécesseur démocrate Joe Biden en 2022, quand la Cour suprême des Etats-Unis est revenue sur la protection fédérale du droit à l’avortement, qui visaient à protéger certains accès à la santé reproductive des femmes.

Son chef de la diplomatie a, dans le même temps, ordonné l’arrêt de toute subvention publique américaine en faveur de l’avortement à l’étranger et décidé de rejoindre une déclaration internationale s’opposant au droit à l’avortement initiée lors du premier mandat de Donald Trump.

Ces décisions de la nouvelle administration républicaine interviennent le jour de la 52e édition de la « Marche pour la vie », défilé annuel du mouvement anti-avortement aux Etats-Unis qu’a soutenu vendredi Donald Trump par un message vidéo.

« Pendant mon second mandat, nous nous battrons à nouveau fièrement pour les familles et la vie« , a-t-il promis aux manifestants. « Nous protégerons les acquis historiques que nous avons obtenus ».

« Dieu soit loué pour le président Trump », a dit à l’AFP, dans la foule du cortège, David Makovey, venu de Californie spécialement pour l’occasion.

Au moins une centaine de membres du groupe américain suprémaciste blanc et néo-nazi « Patriot Front » se sont joints au rassemblement, sans toutefois avoir le soutien des organisateurs.

Démarche militaire, brandissant drapeaux américains, images religieuses et banderoles, revendiquant que « les familles fortes font les nations fortes », ils ont défilé en colonnes en marge de la manifestation principale.

« Changer la culture »

Une présence pas du goût de certains manifestants.

« Pro-vie, ce n’est pas pro-blanc », s’est agacé Greg Stearns, professeur de philosophie âgé de 36 ans, venu de Caroline du Nord. « Je ne supporte pas de les voir ici. Ca envoie le mauvais message. »

Dans le cortège qui a défilé de la Maison Blanche jusqu’à la Cour suprême et au Capitole, siège du Congrès américain, des pancartes « Aimons les petits êtres », « On ne se joue pas de Dieu », ou encore « La vie est notre révolution ». Aussi quelques casquettes du mouvement trumpiste « Make America Great Again », mais la plupart des participants n’arborait pas de signe d’appartenance politique.

J.D. Vance, le vice-président américain, et Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, ont aussi pris la parole devant les militants.

Les organisateurs de cette marche expliquent que leur objectif est non seulement de changer les lois, fédérales et étatiques, « mais aussi de changer la culture pour finir par rendre l’avortement inconcevable ».

Cette manifestation intervient au lendemain de la grâce accordée par le nouveau président républicain à 23 personnes qui avaient participé à des manifestations contre l’interruption volontaire de grossesse et étaient poursuivies sous la précédente administration du démocrate Joe Biden.

Le mouvement « pro-vie », comme se qualifient ses militants, a enregistré une victoire historique en juin 2022, quand la Cour suprême américaine a annulé l‘arrêt « Roe v Wade » et ainsi la garantie fédérale du droit à l’avortement. Donald Trump, qui lors de son premier mandat a nommé trois juges conservateurs à la Cour suprême, se félicite souvent d’y avoir contribué.

A la suite de ce revirement de jurisprudence, de nombreux Etats conservateurs ont interdit ou très sévèrement limité le recours à l’IVG. Aujourd’hui, près d’une Américaine sur trois entre 18 et 44 ans vit dans un de ces Etats, selon le site Politifact.

Les deux décrets de Joe Biden abrogés vendredi par Donald Trump protégaient notamment les données personnelles de santé des femmes et un certain accès à des moyens de contraception.