Revers pour Trump: un juge ordonne de réintégrer des fonctionnaires limogés par son administration

Selon le New York Times, un juge américain a ordonné la réintégration de milliers de fonctionnaires fédéraux limogés par l’administration du locataire de la Maison Blanche.



Un tribunal fédéral a ordonné jeudi à six ministères américains de réintégrer des milliers de fonctionnaires fédéraux limogés par l’administration Trump, rapportent des médias américains.

Le juge William Alsup avait déjà ordonné le 27 février l’annulation des licenciements massifs de fonctionnaires en période d’essai, recrutés ou promus récemment.

Statuant jeudi à l’audience dans un tribunal fédéral de San Francisco, ce juge a affirmé que justifier ces licenciements massifs par de « mauvaises performances » constituait « un prétexte afin de contourner les obligations légales » en la matière, selon plusieurs médiass, dont le New York Times..

Ces licenciements, contestés en justice par des syndicats et des associations, ont touché des dizaines de milliers de personnes, car même après une longue carrière au service de l’Etat, un fonctionnaire qui occupe un nouveau poste depuis un an ou deux est considéré comme étant en période d’essai.

Donald Trump avait promis pendant sa campagne de réduire le poids de l’Etat fédéral et de tailler dans les dépenses, et a nommé à cette fin son allié multimilliardaire Elon Musk pour chapeauter une commission à l’efficacité gouvernementale (Doge).

Le patron de Tesla et SpaceX a lancé une vaste offensive destinée à réduire drastiquement les dépenses publiques, avec des méthodes décriées notamment par l’opposition démocrate et les syndicats, qui les jugent brutales et arbitraires.