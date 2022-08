Pelosi à Taïwan? La Russie accuse les Etats-Unis de « déstabiliser le monde »

Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, fait monter les tensions entre les Etats-Unis et la Chine en raison d’une probable visite à Taïwan.

Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, est arrivée ce mardi en Malaisie, deuxième étape d’une tournée asiatique qui risque de faire monter les tensions entre la Chine et les Etats-Unis en raison d’une visite à Taïwan non-confirmée mais de plus en plus probable. Pékin a prévenu ce mardi que Washington « paiera le prix » en cas de visite de Pelosi à Taïwan. « Les Etats-Unis auront assurément la responsabilité (des conséquences) et devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine », a indiqué devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying.

La semaine dernière, à l’occasion d’un entretien téléphonique avec le président américain, M. Xi avait appelé les Etats-Unis à ne « pas jouer avec le feu ». Pékin considère l’île comme une partie de son territoire à réunifier, par la force si nécessaire, et a plusieurs fois mis en garde Washington contre une visite de la haute responsable qui serait vécue comme une provocation majeure.

La Russie a par ailleurs accusé les Etats-Unis de « déstabiliser le monde » en provoquant des tensions autour de Taïwan. « Washington déstabilise le monde. Pas un seul conflit réglé dans les dernières décennies, mais plusieurs provoqués », a déclaré sur son compte Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Gêné par la situation

Si la Maison Blanche se montre gênée par la situation, John Kirby, son porte-parole a affirmé lundi que Mme Pelosi avait « le droit de visiter Taïwan ». « Il n’y a pas de raison pour que Pékin fasse de cette visite, qui ne déroge pas à la doctrine américaine de longue date, une forme de crise« , a-t-il ajouté.

Même si la plupart des observateurs jugent faible la probabilité d’un conflit armé, des responsables américains ont dit se préparer à de possibles démonstrations de force de l’armée chinoise, comme des tirs de missiles dans le détroit de Taïwan ou des incursions aériennes massives autour de l’île.

Pas de confirmation

Le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang n’a pas confirmé la visite mardi lorsque les journalistes lui ont posé la question, mais a remercié Mme Pelosi pour son soutien. Le journal taïwanais Liberty Times a cité des sources anonymes selon lesquelles Mme Pelosi atterrirait sur l’île mardi soir et rencontrerait Mme Tsai le lendemain avant de repartir dans l’après-midi.

Mardi, l’hypothèse d’une visite imminente de la haute responsable américaine a fait chuter les Bourses en Asie, les investisseurs s’inquiétant des risques d’escalade avec la Chine. La présidente de la Chambre des représentants serait, si sa visite se confirme, la plus haute responsable américaine à visiter Taïwan depuis son prédécesseur Newt Gingrich en 1997.