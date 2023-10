USA: l’administration Biden veut ajouter une nouvelle section au mur avec le Mexique

L’administration Biden a discrètement annoncé qu’elle voulait ajouter une nouvelle section au mur frontalier avec le Mexique pour tenter de limiter les arrivées de migrants, reprenant à son compte une mesure phare de l’ancien président Donald Trump.

Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a aussitôt qualifié cette décision de « pas en arrière ». « Elle ne résout pas le problème, nous devons nous attaquer aux causes » de l’immigration illégale, a-t-il déclaré.

L’information a abondamment été commentée aux Etats-Unis aussi, Joe Biden ayant affirmé le jour de son entrée en fonctions en janvier 2021 que le contribuable ne payerait plus pour la construction d’un mur à la frontière. « Construire un mur massif sur toute la frontière sud n’est pas une solution politique sérieuse », avait dit M. Biden.

Mais son gouvernement a indiqué qu’une vingtaine de lois fédérales, comme des législations sur l’environnement et les espèces protégées, devraient être suspendues pour permettre la construction de cette nouvelle portion. « Il existe actuellement un besoin aigu et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière des Etats-Unis afin d’empêcher les entrées illégales », a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, dans un avis officiel publié par le registre fédéral des Etats-Unis.

La nouvelle section sera érigée dans la vallée du Rio Grande, secteur qui connaît un « grand nombre d’entrées illégales » à la frontière entre les deux pays, a précisé M. Mayorkas. Plus de 245.000 tentatives d’entrées illégales y ont été enregistrées sur une dizaine de mois jusqu’à début août, a-t-il affirmé. M. Mayorkas a indiqué que les fonds pour « les barrières physiques supplémentaires » viendraient d’une dotation approuvée par le Congrès dans ce but précis en 2019, quand M. Trump était au pouvoir.

« Démoralisante »

L’immigration illégale est un problème politique croissant pour M. Biden, candidat à sa réélection en 2024 et accablé par les républicains qui l’accusent de laxisme. Récemment, l’administration fédérale a failli connaître un « shutdown » (une paralysie de ses services) en raison de désaccords entre les deux camps: l’aile droite du Parti républicain s’oppose en effet au déblocage de fonds supplémentaires pour l’Ukraine envahie par la Russie, estimant que cet argent devrait plutôt servir à lutter contre la crise migratoire à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

Donald Trump, rival de Joe Biden et favori de la droite pour la prochaine présidentielle, n’a pas manqué de réagir. L’annonce de l’administration Biden montre que « j’avais raison quand j’ai construit 900 km (…) d’un mur frontalier tout beau, tout neuf », a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. « Joe Biden s’excusera-t-il auprès de moi et de l’Amérique pour avoir mis si longtemps à bouger et avoir permis que notre pays soit inondé de 15 millions d’immigrants illégaux, venant de lieux inconnus »?, a-t-il ajouté.