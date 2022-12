Tempête hivernale historique aux Etats-Unis: le bilan s’alourdit

La tempête hivernale Elliott a fait au moins 30 morts aux États-Unis, rapportent dimanche plusieurs médias américains. Un bilan qui ne cesse de s’alourdir.

La chaîne de télévision NBC fait mention d’au moins 41 morts selon son propre décompte, tandis qu’ABC en dénombre au moins 39. Les services de secours et les autorités s’attendent à ce qu’il y ait davantage de victimes.

Les États-Unis sont confrontés depuis mercredi soir à une « tempête hivernale historique », selon le service météorologique américain (NWS). Celle-ci a paralysé le trafic aérien et rendu la circulation routière exceptionnellement difficile. Dans plusieurs régions, le mercure est brutalement tombé en dessous de 0°C et la température ressentie a pu atteindre jusqu’à -48°C par endroits. Des centaines de milliers de foyers sont privés d’électricité et, dans de nombreuses villes, il a été conseillé aux habitants de rester à l’intérieur, les déplacements étant extrêmement dangereux.

La ville de Buffalo, dans le nord de l’État de New York, a été particulièrement touchée. De fortes chutes de neige et des rafales de vent de la force d’un ouragan se sont abattues sur la région. De nombreuses personnes sont bloquées chez elles ou dans leur voiture, tandis que policiers et pompiers assistent impuissants à la situation.