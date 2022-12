Six années de déclarations d’impôts de Trump dévoilées au public

Six années de déclarations d’impôts de l’ex-président américain Donald Trump ont été publiées vendredi par une commission du congrès américain, après des années de bataille judiciaire via lesquelles le Républicain a tenté d’éviter une telle publication.

La commission en charge de toutes les questions de taxation, le « Ways and Means Committee » de la Chambre des représentants, dominé par les Démocrates, avait finalement obtenu ces documents il y a quelques semaines, et avait voté la semaine dernière en faveur de leur publication pour le grand public, après effacement de données personnelles sensibles.

Les documents concernent les impôts payés par Donald Trump dans les années 2015 à 2020. D’autres présidents avant lui avaient volontairement dévoilé leurs déclarations de revenus et la somme des impôts payés au fil des années.

Comme déjà annoncé par la commission, les documents montrent surtout, dans le cas de Trump et de sa femme Melania, le peu d’impôts qu’ils ont payé dans les années avant et durant son mandat (2017-2021). Ils n’ont d’ailleurs, selon les documents, payé aucun impôt fédéral sur le revenu en 2020, et moins de 1.000 dollars en 2016 et 2017, par exemple.

Les trois autres années examinées montrent des montants plus conséquents (1,1 million de dollars pour les années 2018 et 2019 combinées), mais qui restent limités par rapport aux revenus supposés. Les documents ne permettront pas de connaître la valeur réelle de l’ex-président, mais offrent une vue intéressante sur les bénéfices et pertes de ses sociétés, et la manière dont il a pu les mettre à profit pour diminuer son taux d’imposition.

Leur publication est un revers supplémentaire pour l’ancien locataire de la Maison Blanche, qui fait déjà l’objet d’une myriade d’enquêtes sur la gestion de ses archives, comme sur ses affaires financières à New York. Le manque de transparence de Donald Trump, qui a fait de sa richesse un argument de campagne, alimente depuis des années les spéculations sur l’étendue de sa fortune ou sur de potentiels conflits d’intérêts.

Vendredi, Donald Trump a réagi dans un communiqué à CBS, assurant que les déclarations dévoilées « ne font que montrer une fois de plus ma réussite« .