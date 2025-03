«Résistez», «USA! USA! USA!»: rare division au Congrès lors du discours de Donald Trump

Mardi, Donald Trump s’est présenté devant le Congrès pour réciter un discours de près de deux heures devant un hémicycle visiblement partagé. Tandis que les élus républicains l’applaudissaient, les démocrates, eux, huaient le 47e président des Etats-Unis, quittant un à un le Capitole

« Rien ne peut arrêter le rêve américain », s’est exclamé Donald Trump, mardi, devant un Congrès américain divisé comme jamais, où l’ambiance a très vite viré à l’acrimonie, signe des tensions qui habitent l’Amérique depuis son retour au pouvoir.

Les Etats-Unis sont « sur le point de connaître un retour en force comme le monde n’en a jamais connu et n’en connaîtra peut-être jamais plus », a affirmé le président américain, se félicitant d’une « fierté » et d’une « confiance » retrouvée. « Nous avons accompli plus en 43 jours que la plupart des administrations en quatre ou huit ans, et nous ne faisons que commencer », a-t-il encore dit sous des applaudissements nourris d’élus républicains scandant « USA! USA! USA! ».

A l’inverse, pas d’applaudissements et des huées dans les rangs de l’opposition démocrate, qui a interrompu plusieurs fois le discours de Donald Trump. A tel point que, fait rarissime dans les annales des discours de politique générale au Congrès, un élu démocrate a été expulsé de l’hémicycle après avoir protesté pendant le discours du président américain.

Dans la salle, la Première dame Melania Trump, longuement applaudie, et son très proche conseiller Elon Musk, qu’il a d’ailleurs fait applaudir. Donald Trump, face à un Congrès que son parti domine, a vanté sa vision économique, au moment où sa féroce offensive commerciale contre le Canada et le Mexique bouscule les marchés. Il s’est aussi félicité de sa politique d’expulsion de migrants en situation irrégulière, et assuré que « notre pays ne sera plus ‘woke' ». Le tout à un moment où les sondages faiblissent, quoiqu’en disent les conseillers invariablement triomphalistes de la Maison Blanche, et un Donald Trump plus sûr de lui que jamais.

Des manifestations anti-Trump devant le Capitole

Au fil du discours, d’une longueur inhabituelle, les rangs démocrates se clairsèment. En partant, la démocrate texane Jasmine Crockett retire sa veste et montre son dos à Donald Trump, avec le mot « Résistez » inscrit sur son t-shirt. Côté républicain, les piques et bons mots du président sont ponctués par des ovations, ou encore des rires aux éclats. Les démonstrations de franche hostilité d’un côté, et d’adhésion enjouée de l’autre, donnent à l’événement un air de spectacle de vaudeville, loin du décorum attendu pour le Parlement de la première puissance mondiale.

Quelques heures avant l’arrivée de Donald Trump au Capitole, une dizaine de manifestants à l’extérieur brandissaient des pancartes « Tenez tête à la tyrannie », ou encore « Musk doit s’en aller ». Lors de son discours de 1h40, le plus long d’un président américain devant le Congrès, Donald Trump semble comme leur répondre: « On ne fait que commencer. »