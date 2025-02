Par décret, les Etats-Unis se retirent de plusieurs instances de l’ONU

Ça y est, Trump l’a fait. Mardi, le président américain a signé un décret pour retirer les Etats-Unis de plusieurs instances de l’ONU, parmi lesquelles le Conseil des droits de l’Homme.

Donald Trump a signé un décret exécutif visant à retirer les Etats-Unis de plusieurs instances de l’ONU et à passer en revue le financement par Washington de l’organisation internationale siégeant à New York. Le décret du président américain retire notamment les Etats-Unis du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, une instance dont le pays n’est pas membre, mais seulement observateur.

Il vise ainsi à interdire toute future implication de Washington dans l’organisme, même si le mécanisme exact de retrait en tant qu’Etat observateur demeure incertain. Le texte prolonge aussi la suspension de tout financement américain à l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

Les Etats-Unis, et plusieurs autres pays, avaient suspendu leur contribution financière à l’Unrwa après des accusations d’Israël en janvier 2024, affirmant que certains des employés de l’organisation avaient participé aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Le texte a été décidé « au regard des nombreuses mesures prises par un certain nombre d’instances des Nations unies qui démontrent un profond biais antiaméricain », a déclaré Will Scharf, conseiller de Donald Trump, au moment de présenter le document au président américain pour sa signature.

Le décret vise aussi à « passer en revue l’implication américaine dans l’Unesco« , l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, « qui a aussi démontré un biais antiaméricain« , a ajouté Will Scharf. « Plus généralement, le décret exécutif appelle à un examen de l’implication et du financement américains dans l’ONU au regard des folles disparités dans les niveaux de financement entre différents pays », a déclaré le conseiller, rappelant que Donald Trump avait qualifié ces différences de « profondément injustes pour les Etats-Unis ».