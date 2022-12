Les Etats-Unis ont testé avec succès un missile hypersonique

L’armée américaine a annoncé avoir testé avec succès un missile hypersonique, une technologie de pointe que la Chine et la Russie développent aussi de leur côté.

Le missile de croisière hypersonique AGM-183A ARRW a été lancé vendredi depuis un bombardier stratégique B52 au large des côtes californiennes et a atteint « une vitesse hypersonique cinq fois plus élevée que la vitesse du son, a suivi son itinéraire de vol et a explosé » dans la zone prévue, a indiqué l’armée de l’air.

Les Etats-Unis développent plusieurs programmes d’armes supersoniques et le Darpa, bras scientifique de l’armée américaine, avait testé un type de missile hypersonique différent en début d’année. Les missiles hypersoniques, capables d’acheminer une arme nucléaire sur une cible précise, sont conçus pour voler à grande vitesse et à basse altitude, et pour changer de direction en vol et non suivre une trajectoire linéaire et prévisible, ce qui rend leur interception plus difficile.

La Chine a testé en 2021 un missile hypersonique qui a fait le tour de la Terre en orbite avant de descendre vers sa cible, qu’il n’a manquée que de quelques kilomètres. La Russie a de son côté affirmé avoir utilisé par deux fois des missiles hypersoniques en Ukraine et la Corée du Nord assure elle aussi avoir mené des tests de vol.

« Les armes supersoniques, conçues pour échapper aux détecteurs et systèmes de défense américains, posent une menace de plus en plus complexe en raison de leur double capacité (nucléaire et conventionnelle), de leur itinéraire de vol qui représente un défi et de leur manoeuvrabilité », ont mis en garde les Etats-Unis dans un récent rapport.