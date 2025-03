La lutte contre le VIH fortement affectée par un arrêt des financements américains

Selon des personnalités du monde de la santé, l‘arrêt des financements américains va lourdement affecter la lutte contre plusieurs maladies comme la tuberculose, la malaria et, donc, les infections au VIH qui sont à l’origine du sida.

Plusieurs centaines de spécialistes du VIH ont demandé aux Etats-Unis de rétablir ses financements à l’aide internationale, regrettant l’effet « catastrophique » des coupes budgétaires engagées par l’administration du président Donald Trump.

« A moins de rétablir l’aide américaine contre le sida, son démantèlement va provoquer la mort d’environ six millions de personnes lors des quatre prochaines années », avance ce courrier daté de jeudi et adressé au secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio. « On reviendra sur des décennies de progrès et le monde fera face à une hausse des épidémies liées au VIH », insistent les signataires, qui regroupent médecins et chercheurs parmi lesquels la virologue Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte du virus.

Le gouvernement de Donald Trump, qui affiche une volonté sans précédent de réduire la dépense publique depuis le début de son mandat en janvier, a notamment décidé de geler presque tous les programmes de l’agence américaine de développement USAID, par laquelle transite une large part de l’aide humanitaire mondiale.

De nombreuses ONG, ainsi que des personnalités du monde de la santé, estiment que l’arrêt de ces financements va lourdement affecter la lutte contre plusieurs maladies comme la tuberculose, la malaria et, donc, les infections au VIH qui sont à l’origine du sida. Ces inquiétudes s’inscrivent dans un contexte où les infections au VIH, ainsi que les décès qui en résultent, sont globalement en train de reculer dans le monde, même si leur évolution varie selon les régions.

Selon les signataires de la lettre adressée à Marco Rubio, le gel des financements a « pratiquement réduit à néant » le programme PEPFAR, destiné à lutter contre le VIH, et qui, selon eux, a sauvé environ 26 millions de vies depuis une vingtaine d’années.