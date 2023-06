La chute de Joe Biden lors d’une cérémonie militaire relance les débats sur son âge et son état de santé

Le président américain Joe Biden, 80 ans, « va bien » selon la Maison Blanche, après une chute lors d’une cérémonie militaire à Colorado Springs, dans l’ouest des Etats-Unis.

Joe Biden (encore) victime d’une chute. Le président démocrate, qui venait de remettre des diplômes à des élèves de l’académie de l’armée de l’air dans le Colorado, est tombé vers l’avant, se réceptionnant sur les genoux et les mains, après avoir apparemment trébuché sur un sac noir. « Il va bien. Il y avait un sac de sable sur l’estrade alors qu’il serrait des mains », a commenté sur Twitter son directeur de la communication, Ben LaBolt.

Joe Biden, dont l’âge et la forme physique sont un sujet constant d’attaques par certains de ses adversaires politiques, s’est ensuite relevé avec l’aide d’un militaire se trouvant à ses côtés et de ses gardes du corps. On l’a vu montrer du doigt ce sac de sable, utilisé visiblement pour lester un appareil se trouvant sur la scène, comme pour expliquer la raison de sa chute.

🚨 BREAKING: Joe Biden falls at the Air Force Graduation



pic.twitter.com/5r2HQwjAdN — Benny Johnson (@bennyjohnson) June 1, 2023

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Joe Biden, candidat à l’élection de 2024 face notamment au républicain Donald Trump, a assisté à la fin de la cérémonie, ne semblant pas affecté par la chute. Il a ensuite repris l’avion pour retourner à Washington, et gravi l’escalier pour embarquer sans s’arrêter pour répondre aux journalistes présents sur place.

De retour à la Maison Blanche, le président, souriant, a lancé de loin une blague, difficilement traduisible en français, à la presse. « On m’a assommé », a-t-il dit. En anglais, « I got sandbagged », une expression faisant référence en anglais à un sac de sable (sandbag).

Trop âgé pour un second mandat?

En juin 2022, une image du démocrate chutant lors d’une promenade à vélo avait déjà fait grand bruit. Là encore, Joe Biden s’était relevé et n’avait pas subi de conséquences physiques particulières. Le plus récent bilan de santé du démocrate, en février, a établi qu’il était en bonne santé. Mais selon les sondages, la majorité des Américains estiment qu’il est trop âgé pour briguer un second mandat.

Ses fidèles se sont hâtés de prendre sa défense sur Twitter. Le président « est resté debout sur l’estrade pour serrer les mains des diplômés pendant deux heures », a tweeté son ancien directeur de cabinet Ron Klain, « pas la peine de paniquer. » « Moi par exemple je n’ai jamais, mais alors jamais trébuché sur rien, pas une seule fois », a ironisé son ancienne directrice de communication, Kate Bedingfield.