Au moins six personnes ont été tuées et 24 blessées dans une fusillade survenue lundi dans le nord des Etats-Unis, lors d’un défilé pour la fête de l’indépendance américaine, selon les autorités.

Le suspect, décrit par la police comme un homme blanc âgé de 18 à 20 ans, est en fuite et « considéré comme armé et dangereux ». Les festivités ont été suspendues à Highland Park, la ville cossue au nord de Chicago où le drame a eu lieu, et dans plusieurs communes alentour.