Etats-Unis: au moins 22 morts dans plusieurs fusillades, le tireur en fuite

Au moins 22 personnes sont mortes dans plusieurs fusillades survenues dans l’Etat du Maine, dans le nord-est des Etats-Unis, le tireur étant toujours en fuite, selon les autorités locales et plusieurs médias américains.

Nous avons 22 morts confirmés et beaucoup, beaucoup de blessés », a indiqué sur CNN, Robert McCarthy, élu de Lewiston, ville de plus de 36.000 habitants où a eu lieu la tragédie. « Nos hôpitaux ne sont pas équipés pour gérer ce type de fusillade », a-t-il ajouté, en précisant qu’il y avait entre 50 et 60 blessés selon la ville.

Le suspect présumé est « toujours en fuite » a déclaré la police du comté d’Androscoggin, qui a diffusé des photos montrant un homme, vêtu d’un haut marron et d’un pantalon bleu foncé, armé d’un fusil semi-automatique.

Les fusillades se sont déroulées dans au moins deux lieux différents, une salle de bowling et un restaurant, selon CNN. Une autre tuerie a eu lieu dans la même soirée dans un centre logistique d’un supermarché Walmart, selon plusieurs médias américains.

Le président américain Joe Biden a été informé des événements et s’est entretenu avec plusieurs élus du Maine, notamment la gouverneure Janet Mills, offrant tout le soutien fédéral nécessaire, selon la Maison Blanche.

Les autorités locales, qui ont demandé aux habitants de rester chez eux, ont aussi publié une photo d’une voiture blanche, demandant aux citoyens de les contacter s’ils reconnaissaient le véhicule. « C’est une situation accablante. Nous n’avons jamais vécu quelque chose de semblable », a témoigné Cynthia Hunter, qui vit depuis 2012 à Lewiston, sur une télévision locale.

Les écoles publiques seront fermées jeudi, a indiqué un responsable du district scolaire sur X (anciennement Twitter). « Je suis horrifié par ce qu’il s’est passé de Lewiston ce soir », a déclaré de son côté l’élu du Maine Jared Golden dans un communiqué.