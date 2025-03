Donald Trump accuse le Canada d’abuser des droits de douane après une surtaxe sur l’électricité

La province canadienne de l’Ontario avait annoncé plus tôt dans la journée une surtaxe de 25% sur l’électricité destinée à environ 1,5 million de foyers et d’entreprises aux États-Unis, dans le Michigan, le Minnesota et l’État de New York.

Le président des Etats-Unis Donald Trump a accusé lundi le Canada d’abuser des droits de douane après que la province canadienne de l’Ontario a imposé une surtaxe sur les exportations d’électricité vers trois États américains.

« Le Canada abuse des tarifs douaniers, et ce n’est pas nouveau, mais les Etats-Unis ne continueront plus à subventionner le Canada », a écrit M. Trump lundi sur son réseau Truth Social. Province la plus peuplée du Canada, l’Ontario avait annoncé plus tôt dans la journée une surtaxe de 25% sur l’électricité destinée à environ 1,5 million de foyers et d’entreprises aux Etats-Unis, dans le Michigan, le Minnesota et l’Etat de New York. L’Ontario n’est « même pas autorisé à le faire », a dénoncé le président américain, qui avait marqué un recul la semaine dernière dans sa guerre commerciale avec ses voisins en suspendant jusqu’au 2 avril une large part des droits de douane sur les produits mexicains et canadiens.

A partir du 2 avril, des droits de douane dits « réciproques » doivent entrer en vigueur. Ces derniers visent à taxer les produits provenant d’un pays lorsqu’ils entrent aux États-Unis au même niveau que le sont les produits américains arrivant dans ce pays. « Nous n’avons pas besoin de vos voitures, nous n’avons pas besoin de votre bois, nous n’avons pas besoin de votre énergie et vous allez vous en rendre compte très bientôt », a lancé M. Trump à destination du Canada.

Le Premier ministre de l’Ontario Doug Ford a affirmé lundi que sa province « continuerait à se battre » tant que « la menace de tarifs douaniers ne serait pas écartée pour de bon ». « Suspendre des droits de douane, accorder des exemptions à la dernière minute… Ça ne suffira pas », a estimé le dirigeant canadien lors d’une conférence de presse. « Il faut mettre fin au chaos une bonne fois pour toutes, s’assoir autour d’une table, travailler ensemble et parvenir à un accord équitable », a-t-il ajouté, se disant prêt à « couper complètement l’électricité » si le bras de fer avec les États-Unis venait à se poursuivre.