Au moins 5 personnes ont perdu la vie dans les incendies à Los Angeles

Au moins cinq personnes sont mortes dans les incendies de forêts, à Los Angeles. Les pompiers luttent toujours contre les flammes, tandis que plusieurs événements majeurs ont dû être annulés.

Au moins cinq personnes sont mortes dans les féroces incendies qui sévissent, mercredi, autour de Los Angeles et menacent désormais le quartier de Hollywood, dont les habitants ont été sommés d’évacuer.

Les autorités ont ordonné, mercredi, aux habitants de ce quartier historique d’évacuer, en raison d’un nouvel incendie qui s’est déclaré à quelques centaines de mètres de Hollywood Boulevard. « Menace immédiate pour la vie. Il s’agit d’un ordre légal de PARTIR MAINTENANT. La zone est légalement interdite d’accès au public », ont indiqué les pompiers de Los Angeles. En déplacement en Californie, le président américain Joe Biden a annulé le voyage qui devait le conduire, jeudi, en Italie, a annoncé la Maison Blanche.

Environ 1.500 bâtiments ont été détruits et plus de 100.000 habitants de la mégapole américaine ont été forcés de fuir face aux flammes. Un bilan qui pourrait encore s’alourdir, selon les autorités.

Des vents jusqu’à 160 km/h

Los Angeles est balayée par « des vents de la force d’un ouragan combinés à des conditions de sécheresse extrême », a résumé la maire Karen Bass, lors d’un point presse, mercredi soir. Les rafales, qui ont soufflé jusqu’à 160 km/h, mercredi, transportent parfois des braises sur des kilomètres. Un premier incendie s’est déclaré mardi matin, dans les collines du quartier huppé de Pacific Palisades, qui abrite des célébrités et de nombreuses villas à plusieurs millions de dollars. Depuis, les foyers se sont multipliés et explosent souvent très rapidement, en l’espace de quelques minutes.

Après la vallée de San Fernando et Altadena, un nouvel incendie s’est déclaré, mercredi soir, dans les collines de Hollywood, à quelques centaines de mètres du fameux boulevard aux étoiles. L’artère s’est rapidement remplie d’automobilistes stressés, bloqués dans les bouchons et qui tentaient d’évacuer sous les klaxons, ont constaté des journalistes de l’AFP. « Nous n’avons pas assez de pompiers dans le comté de Los Angeles pour faire face à cette situation », a déploré Anthony Marrone, le chef des pompiers du comté de Los Angeles. Altadena, située au nord de Los Angeles, ressemble à une zone récemment bombardée, avec des bâtiments encore en feu et des habitations réduites en cendres.

Le président Joe Biden s’est rendu auprès des pompiers, mercredi, dans une caserne de Santa Monica. La veille, il avait débloqué des aides fédérales pour faciliter le combat contre les flammes.

Plusieurs événements annulés

La rencontre NHL entre les Kings et les Calgary Flames, prévue dans le centre des affaires de la ville (« Downtown »), a été repoussée sans nouvelle date annoncée. L’équipe de football américain des Los Angeles Rams doit, elle, affronter, lundi, au premier tour des play-offs, les Minnesota Vikings au SoFi Stadium. Une rencontre qui pourrait être délocalisée en Arizona, a indiqué la ligue de football américain (NFL).

L’annonce des nominations aux Oscars, prévue le 17 janvier, a été, elle aussi, repoussée en raison des incendies, rapporte CNN. L’Académie des arts et sciences du cinéma, qui organise les Oscars, a décidé d’élargir la fenêtre de vote pour donner plus de temps pour voter à ses membres, dont beaucoup vivent à Los Angeles et ont été touchés ou déplacés par les incendies de forêt. Les nominations ne seront pas dévoilées avant le 19 janvier. Quant à la 97e cérémonie des Oscars, elle est prévue le dimanche 2 mars à Los Angeles.

Dans la ville de l’industrie du cinéma et du divertissement, les incendies ont entraîné l’annulation d’événements et des fermetures de sites, comme celle du parc d’attractions Universal Studios Hollywood. La cérémonie des Critics Choice Awards, l’un des rendez-vous de la saison des récompenses annuelles à Hollywood, qui devait avoir lieu dimanche, a été reportée par les organisateurs. Les nominations aux Screen Actors Guild Awards (SAG), les récompenses du syndicat des acteurs américains, ont dû être annoncées par communiqué de presse et non en public, comme prévu initialement.